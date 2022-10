Simpi



A governança corporativa

Desafio para todas as empresas, a sucessão familiar muitas vezes envolve emoções e experiências que acabam sendo difíceis de serem estruturadas para que a tomada de decisão seja mais assertiva, em especial para as empresas que têm um porte um pouco menor. Assim define Patrícia Palomo, economista e conselheira de administração.

De acordo com Patrícia, é importante que os empreendedores busquem uma orientação profissional para estruturar esse processo. "Orientamos que o processo inicie ainda com o patriarca ou com o empreendedor na ativa, porque ali ele tem tempo de organizar um processo que precisa ser trabalhado não só do aspecto profissional e técnico, mas também da questão emocional", esclarece.

Patrícia também ressalta a Governança Corporativa como uma alternativa para um processo de sucessão familiar que mantém o patriarca próximo ao negócio sem necessariamente estar no dia a dia. "Ela traz alternativas para que você tenha órgãos ou configurações que permitam essa participação, e garante a continuidade do negócio", informa.

Lei 14.451

No dia 21 de setembro, a Lei 14.451 alterou os quóruns de deliberação dos sócios da sociedade limitada. "Numa sociedade limitada, o detentor de 50% de cotas, mais uma, tem o direito de gerir a empresa, de alterar o contrato social, nomear administradores, regulamentar a forma de remuneração desses administradores e todas aquelas questões mais ordinárias", explica Piraci Oliveira, advogado.

A lei passa a viger 30 dias da sua publicação, portanto, 21 de outubro. Uma ótima notícia que deve ser entendida, planejada e adotada imediatamente nos contratos sociais das empresas modernas.

Termos de Exclusão para Simples Nacional

No mês de setembro foi disponibilizado o Termos de Exclusão para várias empresas optantes do Simples Nacional devido a possível irregularidade ou falta de pagamento desse tributo no sistema do Simples.

De acordo com o advogado, Marcos Tavares a partir do conhecimento do Termo de Exclusão, elas terão 30 dias para fazer a sua regularização ou mesmo demonstrar que estão regulares. É fundamental, portanto, que consultem o portal do Simples Nacional ou a Receita Federal para saber se não há um termo de exclusão emitido.

