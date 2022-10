Drawn to Life – Como é o show do Cirque du Soleil na Disney

Paulo Basso Jr.

Se você vai a Orlando e está em dúvida sobre como é Drawn to Life, o show do Cirque du Soleil na Disney, e se vale a pena assisti-lo ou não, a resposta é: vale, sim. E muito.

Programado para estrear em 2020 e adiado para o fim de 2021, por conta da pandemia, Drawn to Life é um show criativo, empolgante e, como não poderia deixar se ser, cheio de magia.

A história, desenvolvida pela primeira vez pela trupe canadense em parceria com a Disney, traz para a tenda fixa montada no complexo Disney Springs uma série de referências às animações da turma do Mickey e companhia. Tudo, porém, é tratado de forma suave, sem exageros e claro, interpretado pelas típicas acrobacias e coreografias dos artistas do Cirque du Soleil.

Como é o show do Cirque du Soleil na Disney

Com figurino eclético, muitas cores e alta tecnologia, o fio condutor do show do Cirque du Soleil na Disney é dado por Julie, uma menina que encontra um presente deixado por seu pai, animador da Disney. Trata-se de uma animação inacabada, que desperta na personagem memórias de uma infância marcada pelos traços da Disney.

A partir daí, dez atos se desenrolam com a presença marcante de palhaços, cantores, ginastas ritmos e até uma divertida “vilã”, representada por uma bolinha amassada sw papel.

Não espere ver muito o Mickey ou algo do tipo. A pegada de Drawn to Life é mais artística e bastante visual.

Acrobacias encantadoras

Drawn to Life tem como destaque os trapezistas movendo-se como pincéis em meio a uma dança de telões. Os números mais aplaudidos trazem um artista se movimentado debruçado sobre um imenso lápis, voando sobre o palco, e um casal de dançarinos que também parece voar.

Há ainda um ato com garotinhas se apresentando sobre rodas com pedais, muito divertido. E também uma estrutura com círculos nas extremidades de uma espécie de gangorra, na qual artistas fazem uma performance incrível.

Conforme os princípios das técnicas de animação e a criação de personagens da Disney Animation são exibidos, a emoção toma conta do palco. No final, é difícil não se levantar para aplaudir.

Drawn to Life é a 50ª produção desenvolvida pelo Cirque du Soleil. Nada melhor que ela tenha surgido em meio aos 50 anos da Disney World, também celebrados em 2021.

