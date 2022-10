Startups camelo: o que são e como ganham mercado de forma sustentável

Da Redação

Nomenclatura muito comum no universo das startups, as chamadas de unicórnio aquelas marcas que são avaliadas em mais de U$ 1 bilhão pelo mercado. Além do número astronômico, uma característica é que estes negócios trazem, na maioria das vezes, alto risco ao investimento e nem sempre dão o retorno esperado pelo mercado.

Na contramão desse cenário, crescem cada vez mais as chamadas startups camelo.

Avessas ao alto risco e a investimentos externos, as startups camelo ganharam ainda mais força na crise, quando comprovaram sua alta capacidade de adaptação e sobrevivência aos momentos difíceis. A tomada de decisão é marcada por cautela e cuidado – a manutenção do negócio e o crescimento sustentável são priorizados.

Startups camelo: cases

Estas são as características que a FastBuilt, construtech que desenvolve uma plataforma para gestão do pós-obra, prioriza. A empresa, que completa quatro anos em 2022, tem como premissa o cuidado de investir apenas de forma bem estruturada.

“Acreditamos que estamos construindo uma marca longeva. Nosso desejo é criar uma empresa que possa se sustentar independentemente de uma avaliação de mercado de investidores. Cada passo que damos é baseado nos resultados que já alcançamos e que desejamos alcançar, sempre com o pé no chão, em um movimento de responsabilidade para com nossa equipe, nossos clientes e fornecedores”, diz o CEO Jean Ferrari.

No primeiro quartil de 2022 a empresa cresceu 20% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a mais de 8 mil lares em diferentes regiões do país.

Outro exemplo de startup camelo é a Híbrido, consultoria de soluções para e-commerce. Fundada com capital dos próprios sócios, a empresa nunca precisou de investimento adicional para sua sobrevivência e teve o crescimento impulsionado pelo resultado concreto advindo de seus clientes.

“Temos uma estratégia mais conservadora, de gerar valor, de um modelo de negócios baseado em serviço e previsibilidade para dar o próximo passo de crescimento à medida que os contratos vão entrando e os clientes permanecendo na carteira. Isso garante segurança para os sócios, para os clientes e para os colaboradores. A empresa é saudável, sem endividamento, se mantendo competitiva, com boas oportunidades de crescimento nos últimos anos, sem entrar num universo de risco acelerado”, destaca Rhuan Willrich, CEO da empresa.

Origem da expressão

A expressão startup camelo foi usada pela primeira vez em abril de 2020 pelo investidor americano de venture capital Alex Lazarow, do fundo Cathay Innovation, em coluna para o site Entrepreneur.

Sem o suporte comum das rodadas de investimento, essas empresas ganham cada vez mais mercado pela confiança que transmitem, além da estratégia segura e assertiva para um crescimento contínuo e sustentável.