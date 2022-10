PMI de serviços do Reino Unido cai a 50 em setembro, diz S&P Global

05/10/2022 | 07:25



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido caiu de 50,9 em agosto para 50 em setembro, apontando estagnação na atividade e atingindo o menor nível desde o lockdown motivado pela covid-19 em fevereiro de 2021, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 5, pela S&P Global em parceria com a CIPS. O número definitivo de setembro, no entanto, ficou acima da leitura preliminar, de 49,2. Já o PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, diminuiu de 49,6 para 49,1 no mesmo período, permanecendo abaixo da barreira de 50 que indica contração da atividade e tocando o menor patamar desde janeiro de 2021. Também neste caso, porém, a estimativa inicial havia sido menor, de 48,4.