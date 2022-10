Grêmio derrota CSA, permanece em 2º e fica mais próximo do acesso na Série B

04/10/2022 | 21:08



O Grêmio deu mais um passo rumo ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o CSA por 2 a 0, na noite desta terça-feira, pela 33ª rodada, na Arena do Grêmio. O estádio pôde receber, com autorização da Justiça, a banda da torcida, esta tocou do início até o apito final para empurrar o time à vitória.

Com o resultado, o Grêmio alcançou os 56 pontos, se manteve na vice-liderança e continua com boa gordura em relação aos adversários diretos na luta pelo G-4. O CSA, por sua vez, ficou dentro da zona de rebaixamento, com 35 pontos, aumentando ainda mais a pressão em cima da equipe nas últimas rodadas da Série B.

Ao longo da última semana, vazou um boato de que a permanência de Renato Gaúcho estaria em xeque para 2023, mas o treinador continua com moral perante os torcedores, que gritaram muito seu nome antes de a bola rolar. E o time deu a resposta dentro de campo. Logo no primeiro bom ataque gremista, aos 12 minutos, Bitello lançou para Edilson. O lateral mandou na segunda trave e Lucas Leiva cabeceou para abrir o placar.

Ao mesmo tempo que o gol motivou ainda mais os jogadores do Grêmio, o CSA se desestabilizou e deixou o adversário crescer dentro de campo. Aos 19 minutos, Bitello fez bela jogada, com direito a caneta em Lucas Marques, e achou Diego Barbosa livre de marcação. O lateral colocou a bola na cabeça de Diego Souza. O artilheiro não desperdiçou.

Com dois de vantagem, o Grêmio recuou e começou a jogar no contra-ataque. A tática anulou qualquer ponto de criação do CSA, que ficou apático e não conseguiu se recuperar no primeiro tempo, tanto que Brenno sequer teve trabalho nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Grêmio administrou o jogo, sem deixar que saísse do seu controle. Aos três minutos, Diogo Barbosa passou por Rickson e cruzou. A defesa tirou, mas Guilherme ficou com a bola, dominou e mandou para fora. Bitello e Biel também tentaram, mas desperdiçaram as oportunidades criadas.

Com o passar do tempo, Renato Gaúcho fez alguns testes e aproveitou para poupar alguns jogadores mais desgastados, a exemplo de Diego Souza. Do outro lado, Roberto Fernandes colocou o time no ataque, mas o CSA conseguiu criar somente uma chance. Igor levantou e Guilherme Paraíba jogou rente à trave.

Após o susto, o Grêmio voltou a dominar e viu Thaciano jogar uma bola na trave, aos 35 minutos. Depois foi só seguir administrando a vantagem para conquistar a 15ª vitória na competição e se aproximar ainda mais do acesso na Série B.

O CSA volta a campo no sábado, às 21h30, diante do Sampaio Corrêa, no Rei Pelé, em Maceió (AL). No sábado, às 16h30, o Grêmio visita o Londrina, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 CSA

GRÊMIO - Brenno; Edilson (Leonardo), Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Thaciano) Villasanti, Bitello e Thaciano; Gabriel Teixeira (Nicolas), Diego Souza (Elkeson) e Guilherme (Thiago Santos). Técnico: Renato Gaúcho.

CSA - Marcelo Carné; Lucas Marques (Rogério), Lucão, Guilherme Paraíba e Felipe Augusto (Edson); Ferreira (Giva Santos), Rickson, Gabriel (William), Lourenço (Luiz Henrique) e Igor; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Lucas Leiva, aos 12, e Diego Souza, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Elkeson (Grêmio); Felipe Augusto, Ferreira e Rickson (CSA).

RENDA - R$ 413.065,00.

PÚBLICO - 13.999 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).