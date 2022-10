Sport vence o Brusque fora de casa e fica a três pontos do G4 da Série B

04/10/2022 | 21:09



Com gol de Wanderson aos 43 minutos do segundo tempo, o Sport conquistou importante vitória sobre o Brusque, por 1 a 0, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, nesta terça-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos ficaram a três pontos do G4 - grupo de acesso.

Foi a segunda vitória consecutiva do Sport, que assumiu a quinta posição, com 49 pontos. Três pontos atrás do Vasco (4º colocado), com 52 pontos. Já o Brusque amargou a quinta derrota consecutiva e segue em penúltimo lugar, com 31 pontos, ficando em situação delicada contra o rebaixamento.

Apesar da necessidade de vitória, os dois times não fizeram um bom primeiro tempo. O Sport, por exemplo, chegou com perigo apenas uma vez. Logo aos nove minutos, Vágner Love girou sobre a marcação dentro da grande área e finalizou em cima do goleiro Belliato.

Após o susto, o Brusque equilibrou a partida e passou a frequentar por mais tempo o ataque. E os catarinenses quase abriram o placar aos 24, quando Paulo Baya recebeu ótimo passe dentro da área e finalizou para excelente defesa, em dois tempos, do goleiro Saulo.

Na reta final do primeiro tempo, os dois times ficaram com um jogador a menos. Sander, do Sport, fez falta dura em Fernandinho, do Brusque. Após a entrada de Sander, Fernandinho agrediu o adversário. O lance foi revisado pelo VAR, com a arbitragem optando pela expulsão dos dois.

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada e com chances dos dois lados. Logo aos oito minutos, Gustavo Coutinho recebeu cruzamento de Eduardo e cabeceou na trave direito do goleiro Belliato. O Brusque não ficou atrás e respondeu aos 18 em chute de Gabriel Taliari.

Pressionado pela vitória para seguir na briga pelo acesso, o Sport se expôs mais no final do jogo. Luciano Juba, aos 28; e Gustavo Coutinho, aos 31, pararam no goleiro Belliato. Mas aos 43 a bola entrou. Parraguez tocou para Wanderson na área e o atacante finalizou fraco, mas com força suficiente para balançar as redes e selar a vitória dos visitantes.

O Brusque volta a campo no sábado para enfrentar o Bahia, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Sport, no domingo, receberá o líder e campeão Cruzeiro, às 16 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 1 SPORT

BRUSQUE - Belliato; Pará (Gabriel Taliari), Éverton Alemão, Wallace Reis e Alex Ruan (Angelo); Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade e Diego Jardel (Toty); Paulo Baya (Alex Sandro), Mascote (Crislan) e Fernandinho. Técnico: Gilson Kleina.

SPORT - Saulo; Eduardo (Ezequiel), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo Henrique (William Oliveira), Fabinho, Labandeira (Denner) e Luciano Juba; Gustavo Coutinho (Parraguez) e Vágner Love (Wanderson). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Wanderson, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Sabino, Ronaldo Henrique e Gustavo Coutinho (Sport).

CARTÕES VERMELHOS - Fernandinho (Brusque); Sander (Sport).

PÚBLICO - 2.731 pagantes.

RENDA - Não divulgado.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).