No Dia de São Francisco de Assis, missa em S.Caetano abençoa animais

05/10/2022 | 00:01



A Igreja São Francisco de Assis, em São Caetano, realizou ontem uma missa especial para abençoar animais de estimação, em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais.

Entre os presentes na celebração, a dona do abrigo de doações <CF51>ResGatinhos de São Francisco, Juliana Furtado, não pode deixar de levar algum animal de sua instituição para ser abençoado.

“Como nosso abrigo leva o nome de São Francisco, todo ano eu estou aqui para trazer um animalzinho. Lá, nós temos mais de 120 bichinhos. Mas a gente sempre vem para pegar uma vela para acender, porque à noite, nós também fazemos algumas homenagens para São Francisco”, disse Juliana.

Já a veterinária Monisa Corraini estava se programando para levar oito animais de estimação para a bênção. Alguns deles são dois cães, dois gatos e uma passarinha, além de mais dois bichinhos de sua mãe. “Eu não consigo trazê-los porque eles são muito medrosos e para virem para cá, é um sofrimento. Então, eu peço para o padre abençoar uma água e levo para eles”, completa a veterinária.

O padre da igreja, Nelson Rosselli, responsável por essas bênçãos, ressalta a importância de realizarem essas celebrações para os animais.

“São Francisco chamava todas as criaturas de ‘irmão’ e ‘irmã’, porque somos todos filhos do Senhor. Então, é uma alegria imensa abençoar o que Deus criou. Abençoando esses animaizinhos, é uma forma de você cuidar de quem ama”, afirma o padre. As bênçãos aos animais acontecem na paróquia todo dia 4 e para conferir os horários das missas, é necessário ligar na secretaria paroquial.