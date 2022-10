Ministro da Justiça pede para PF investigar institutos de pesquisa

04/10/2022 | 17:57



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou nesta terça-feira, dia 4, ter encaminhado à Polícia Federal (PF) um pedido de inquérito contra instituto de pesquisas eleitorais. Segundo Torres, a requisição para que o trabalho dos institutos fosse investigado atende a uma representação protocolada no ministério.

O ministro não deu detalhes sobre quem pediu a apuração contra os institutos de pesquisa de opinião. Segundo ele, o documento apontou "condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns institutos". As empresas não foram identificadas.

Desde que o resultado do primeiro-turno foi oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados deflagaram uma investida contra as pesquisas. Ministros que despacham no Palácio do Planalto diretamente envolvidos com a campanha à reeleição, como Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fabio Faria (Comunicações) definiram o trabalho dos institutos como "escândalo" e "vergonha".