Rodermil Pizzo



04/10/2022 | 17:20



Uma discussão eterna, com e para as agências de viagens, são as notas fiscais. Os clientes seguem vendidos quando o assunto é “obter a nota fiscal” do serviço adquirido.



O processo é simples e prático, assim como o é em todos os outros setores da economia. Todavia, criando barreiras intencionais e se fazendo esconder na sombra das dúvidas, as agências de viagens seguem sonegando impostos descaradamente, e, como diz o bordão popular, “fazendo papel de louco”.



Todos os empresários do setor sabem bem o modus operandi de uma emissão de nota fiscal, porém não o fazem por puro descaso, desrespeito e, acima de tudo, por sonegação premeditada.



Todo serviço prestado ao cliente pela agência de viagens deve obrigatoriamente ter emissão do contrato e, simultaneamente, da nota fiscal. Usando uma estratégia de desvio de conduta, muitos empresários do setor escorregam nas informações ao cliente e fogem das responsabilidades.



Veja abaixo um passo a passo simples para resolução e para que seus direitos sejam cumpridos:



Quando adquirir qualquer produto ou serviço na sua agência de viagens – isso vale para os serviços prestados por free lancers –, exija a nota fiscal da parte da comissão desta prestação de serviço. Esta nota tem de ser on-line e imediata, sem rodeios ou invenções de falsas leis. Neste momento, você deve receber uma nota que corresponderá entre 10% a 15% do valor total do seu investimento contratual.



A nota fiscal pelos demais serviços, que ainda serão prestados, seja pela companhia aérea, companhia marítima, locadora de carro, hotel ou qualquer outro envolvido na sua viagem, será entregue após a viagem ser realizada. Todavia, como sua aquisição fora feito na agência de viagens, cabe a ela prover todas as notas para que lhe sejam entregue em mãos, onde a soma de todas as notas atinjam o valor de 100% do contrato adquirido.



Diante disso, assim que você retornar de uma viagem ou finalizar o contrato de qualquer serviço de turismo, a responsabilidade de lhe entregar, imediatamente, as notas fiscais, mesmo que fragmentadas por prestador, é unicamente da agência que lhe vendeu a viagem. Se isso não foi feito ou se lhe negarem, é fraude fiscal, simples assim, e deve ser denunciada no mesmo momento.



Sabemos que denúncias públicas demandam tempo e até investimentos, então utilize as redes sociais, sites de denúncias e façam o setor do turismo, que tanto pede investimentos, fazer honestamente sua parte no conjunto da obra.





Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.