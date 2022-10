Construí minha varanda perto da rede elétrica e agora?

Da Redação

Do 33Giga



04/10/2022 | 16:55



Com o verão se aproximando, a presença de chuvas e trovões são mais presentes. Nessa época, um dos principais perigos tem relação com a rede elétrica, que pode causar diversos danos dentro das moradias, podendo até ser fatal em caso de acidentes. Mas, mesmo quando a sacada já foi construída perto dos fios, é evitar danos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Segundo o coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG, Prof. Me. Clauber André Ferasso, nessas situações, quanto menor a possibilidade de contato ou proximidade, melhor. Mas, em todo o caso, o especialista ressalta que uma ótima opção é instalar redes de segurança ou fechamento do terraço que está perto da rede elétrica, para que danos não aconteçam.

Chuvas e trovões por si só já provocam descargas atmosféricas e, independentemente da rede elétrica, podem gerar riscos graves para população.

“As pessoas devem procurar abrigos e evitar permanecer na varanda. O risco maior, neste caso, é em função de no temporal ocorrer algum distúrbio como curto-circuito no transformador ou ainda rompimento dos fios, gerando perigo pela proximidade das pessoas que estão no terraço”, comenta o especialista.

Qualquer proximidade das redes elétricas é perigosa, pois acidentes podem acontecer, como contato direto, ocasionando choques e fatalidades, incluindo as situações climáticas que podem mover os fios. Portanto, manter o distanciamento é algo essencial.

Já para quem pensa em construir um terraço, Clauber André Ferasso fala que “no momento da construção a distância deve ser observada, pois há limites para o espaço entre as casas e os postes e fios elétricos, sendo recomendado consultar a concessionária de rede elétrica para entender a proximidade mínima que se pode ter”, afirma.

Sobre casas próximas a postes, há ainda outras indicações.

“Normalmente há uma distância adequada, se analisarmos que o poste fica na calçada e o recuo da edificação deve ser respeitado. Assim não há risco. Em casos onde não foram respeitas as distâncias, terá riscos e será passível de problemas. Exemplo: quando ocorrer manutenção da rede elétrica pela concessionária”, salienta.

Por fim, o coordenador do curso de Engenharia Elétrica da FSG pontua que o melhor a se fazer é não construir perto da rede, para que perigos fatais não aconteçam, garantindo assim a vida e a saúde de todos da casa. E Caso a construção já exista, evitar aproximação ou de alguma forma colocar uma barreira.