Gisele Bündchen e Tom Brady teriam contratado advogado para divórcio

04/10/2022 | 16:11



A casa caiu! Como você já viu, o casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady está indo de mal a pior. Isso tudo porque o jogador de futebol americano desistiu da aposentadoria e voltou a jogar para o time Tampa Bay Buccaneers. Desde então, a modelo já foi vista chorando em Nova York, e boatos que o casal estaria vivendo separado também foram noticiados.

Apesar de alguns fãs de Gisele e Tom torcerem para a volta do casal, parece que isso está longe de acontecer. Segundo o site Page Six, a brasileira e o jogador teriam contratado um advogado para entrar com um pedido de divórcio e finalizar o casamento de 13 anos.

- Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças, disse a fonte.

Ainda de acordo com o site, as fontes contatadas não acreditaram que Bündchen e Brady iriam se separar por conta de um argumento:

- Na verdade, nunca pensei que esse argumento seria o fim deles, mas parece que é.

Amigos de verdade

Vale lembrar que, segundo o site Radar Online, desde a decisão de Tom de voltar ao campo, alguns amigos de Gisele entraram em ação. Eles incentivaram a modelo a assinar um acordo pré-nupcial. O motivo do documento é que ambos possuem muito dinheiro.

- O acordo pré-nupcial atual é bastante rígido e lista como tudo será dividido caso eles se separem, mas precisa ser atualizado e pode ser se ambas as partes concordarem.

Será que tem mais coisas que não sabemos?