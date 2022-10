Bayern goleia o Plzen e continua imbatível na Liga dos Campeões; Olympique reage

04/10/2022 | 16:01



A instabilidade enfrentada pelo Bayern de Munique no Campeonato Alemão, no qual já tropeçou quatro vezes, não se repete na Liga dos Campeões, com o clube bávaro imbatível e enfileirando vitórias. Nesta terça-feira, o líder do Grupo C não tomou conhecimento do Viktoria Plzen, goleando por 5 a 0 na Allianz Arena.

E, mais uma vez, se sobressaiu o jogo coletivo do forte time alemão, com seus homens de frente mais uma vez decisivos. Em apenas 21 minutos, a vitória já estava encaminhada com a anotação de três gols.

Sané abriu caminho para a surra sobre os checos e ainda anotou o quarto gol em assistência de Sadio Mané, que também deixou sua marca. Gnabry e Choupo-Moting, que entrou no segundo tempo, completaram o placar. A surra poderia ter sido ainda maior se o VAR não anulasse um gol de Musiala, ainda na primeira etapa. Ele estava impedido por pouco.

Após três rodadas, o Bayern soma nove pontos, com 100% de aproveitamento, impressionantes nove gols marcados e nenhum sofrido em um grupo com os fortes Barcelona e Inter de Milão. Já tentará a vaga às oitavas na próxima rodada, na qual visita os checos, no dia 12 de outubro.

OLYMPIQUE GANHA A PRIMEIRA

Em Marselha, o Olympique levou um susto do Sporting ao levar um gol no primeiro minuto, mas buscou a virada, por 4 a 1, para somar seus primeiros pontos no Grupo D. Curiosamente, desencantou na competição derrubando a série perfeita dos portugueses.

O compromisso começou com 15 minutos de atraso porque o ônibus do clube visitante ficou preso no trânsito francês. Um congestionamento sem relação com o jogo, disputado com portões fechados no Velódrome por causa de punição ao Olympique por mau comportamento de seus torcedores.

Trincão abriu o marcador logo no primeiro minuto, passando a impressão que o Sporting venceria a terceira seguida. Mas a virada veio em alta velocidade, com Sanchez, aos 13, e Harit, aos 16. Na frente, os franceses viram Adan ser expulso ainda na etapa inicial, o que facilitou ainda mais sua primeira vitória. Balerdi ampliou antes do intervalo e Mbemba transformou o triunfo em goleada na reta final.