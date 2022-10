Reels: confira três dicas para dobrar visualizações

Da Redação

Do 33Giga



04/10/2022 | 14:55



Os vídeos rápidos ganham cada vez mais destaque nas redes sociais. E o Reels, formato de vídeos curtos do Instagram e Facebook, oferece grande visibilidade para os criadores que usam estratégias certas.

Plataformas, como Reels, estão competindo entre si e com foco total aos usuários que tem menos tempo disponível e paciência", explica a especialista em marketing pelas redes sociais Camila Silveira. A profissional pontua que o grande crescimento do TikTok, pela facilidade de desempenho do algoritmo e entretenimento, mostra que alguns requisitos básicos devem ser seguidos para aumentar a visibilidade.

Camila fez um passo a passo para conseguir aumentar os views do Reels na prática.

Vídeos com menos de 15 segundos

“Para ter maior desempenho está comprovado que vídeos com mais de um segundo e até no máximo 15 têm muito mais visibilidade, até pela obrigação criada dentro de uma estratégia criativa do efeito looping, que será uma grande saída para driblar o desempenho tecnológico das redes.”

Gere curiosidade

“A curiosidade é fundamental para você segurar as pessoas nos primeiros segundos do vídeo, e corresponder valer a pena ter esperado o final será a única forma de um crescimento real. É importante saber que cada vez que seu vídeo é pulado depois de iniciado tanto no Reels quanto nos stories o seu algoritmo irá identificar como um vídeo desinteressante e derrubar sua entrega.”

Qualidade de imagem

“Não podemos esquecer que somos extremamente visuais. Quando estamos nas redes sociais, porém alguns filtros e recursos também usados fora da rede oficial por outras plataformas fazem com que a rede social desconfie da autenticidade do post.”

Camila enfatiza que o desempenho do Reels não depende da sorte.

“Você precisa de estratégia. Para conseguir alcançar este objetivo, não pode esquecer que hoje esta ferramenta é a principal porta. Então nunca se esqueça de, além destas orientações fundamentais, uma capa chamativa com um título estratégico será importantíssimo com frases persuasivas, com mensagens novas e que passem o recado que gere conexão com seu objetivo.”