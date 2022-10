Polícia investiga roubo a postos de gasolina em Ribeirão Pires

Da Redação



04/10/2022 | 14:26



Três pessoas, dois menores de 18 anos e um adulto, são investigadas por roubo a postos de gasolina em Ribeirão Pires.



Na madrugada do último dia 26, a Polícia Militar foi chamada para ir até o posto Auto Estância Turístico, na Rodovia Índio Tibiriça, no bairro Jardim Caçula, onde havia três suspeitos rondando o local. O trio foi abordado em um ponto de ônibus, onde os policiais encontraram uma pistola de plástico, que foi apreendida.



Segundo informações da polícia, eles são suspeitos de terem cometido pelo menos outros dois assaltos em lojas de conveniência de postos de combustíveis na cidade. Em um deles, no dia 14 de setembro, os suspeitos renderam o frentista e o ameaçaram com uma arma. Os criminosos fugiram com dinheiro, chocolates e pacotes de cigarro da loja de conveniência do posto.



Quatro dias depois, a mesma loja foi assaltada novamente, do mesmo modo, por três rapazes, que levaram R$ 218, chocolates e cigarros. Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde as vítimas os reconheceram. Um dos adolescentes foi apreendido e os outros são investigados.