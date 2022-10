Giulia Be relata fortes dores e é novamente hospitalizada

04/10/2022 | 14:11



Giulia Be resolveu dar um verdadeiro susto em seus fãs e seguidores nas redes sociais. Na tarde desta terça-feira, dia 4, a cantora publicou em seu Instagram que estava sendo hospitalizada, e nos Stories fez questão de dar mais detalhes sobre o assunto.

Médicos, quando vocês ouvirem uma paciente reclamando, eu suplico: não achem que é exagero ou cena; muita coisa poderia ter sido evitada se a primeira médica que me viu tivesse realmente me ouvido e feito mais testes. Se cuidem, pessoal, o corpo fala, não podemos ignorar

Logo em seguida, Giulia Be explicou que teve que parar na emergência de um hospital no Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 3, porque estava com a mesma dor que sentia na última semana, mas que está medicada e passando por exames agora.

Oi, como vocês sabem, vim gravar as últimas músicas aqui no RJ, mas ontem depois do estúdio fui para a emergência com a mesma dor que estava na semana passada. Confesso que estou bem triste com tudo isso, não sei mais disfarçar. Não posso entrar muito nos detalhes, mas estou sendo medica e estimamos que em breve eu esteja bem de verdade. Mais testes estão sendo feitos e mais tarde eu apareço aqui para falar com vocês. Eu tô extremamente arrasada de não poder estar no estúdio de novo hoje, mas eu sei que Deus vai me levantar muito em breve para conseguir dar conta de todos esse desafios. Amo vocês, obrigada pelo apoio que vocês me dão sempre.