Whoopi Goldberg responde crítica que afirmou que ela usou enchimento para nova personagem: Apenas comente a atuação

Em seu programa The View, exibido pela rede norte-americana de televisão ABC, Whoopi Goldberg respondeu a uma crítica que comentou sobre sua nova personagem e disse que se distraiu com o visual da atriz, chegando a dizer que ela teria usado uma roupa com enchimento. A artista então rebateu a mulher, contando que não havia feito nada de diferente e que era seu corpo real:

- Uma senhora que escreve para uma das revistas se distraiu com meu figurino com enchimento em sua crítica. Eu só vou dizer isso, eu realmente não me importo como você se sentiu sobre o filme, mas você deveria saber que não era uma roupa com enchimento, era eu. Isso foi corticoide.

Continuando a responder a mulher, Whoopi conta que está diferente há algum tempo e que a crítica não acompanha seu programa, por isso se surpreendeu:

- Você se lembra do último ano? Suponho que você não assista ao programa, ou você saberia que isso não era enchimento. Está tudo bem não ser fã do filme, mas você deve deixar a aparência das pessoas de fora disso. Apenas comente a atuação. E se você tiver alguma dúvida, pergunte a alguém.

O comentário foi feito sobre o filme Till, que conta a história da mãe de um adolescente negro de 14 anos de idade, Emmett Till, que foi linchado após uma mulher branca afirmar que ele teria assobiado ao vê-la passar. No longa-metragem, que tem estreia prevista para 12 de janeiro de 2023, no Brasil, Goldberg interpreta a avó do rapaz e também foi produtora da obra.