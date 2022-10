Force One anuncia novo produto Fluxo, mousepads e cadeira gamer

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/10/2022 | 13:55



A parceria entre a marca gamer brasileira Force One e o Fluxo, uma das principais organizações de eSports do País, não para de crescer. Iniciada em 2021, com o lançamento de dois modelos de cadeiras customizadas com as cores, detalhes e escudo do time, a collab acaba de ser ampliada com a chegada de um novo produto: o manguito gamer Flaps, que está disponível em versões do Fluxo e das Crias, e é personalizado para que os fãs joguem com mais conforto e estilo. Cada acessório tem preço sugerido de R$ 39,90.

O manguito Flaps é ideal para usuários que passam muito tempo em lives ou jogando, já que reduz o atrito entre os braços dos usuários e as superfícies de apoio. Sua construção com material qualidade também é responsável por um bem-estar térmico e proteção UV, além de garantir um visual estiloso e personalizado para os fãs da organização de eSports.

Outras novidades da Force One

Além dos novos produtos com o Fluxo, a Force One lança um novo modelo da cadeira gamer Elite, um dos destaques de sua linha. Mantendo o design inspirado em assentos de carros de corrida, e focado em conforto e ergonomia, o novo item da linha agora conta com um luxuoso acabamento em tecido.

A cadeira tem apoio de lombar e cervical, ajustes de braços e encosto, estrutura em material de qualidade e construção com espuma de cura fria. A adição à linha Elite é ideal para gamers que buscam máximo conforto nas partidas e ergonomia para trabalhar e desempenhar outras atividades no dia a dia. O lançamento tem preço sugerido de R$ 1.899

Já o mousepad Skyhawk também tem novidades e passa a ser vendido em mais opções de cores e designs: Dark, Snow e Sakura. Disponíveis no site oficial da Force One, o acessório oferece máxima estabilidade e controle ao jogador, graças à sua base de borracha antiderrapante, superfície em Fibertek, bordas costuradas, e tamanho XXL (90cm x 40cm). O acessório pode ser encontrado pelo preço sugerido de R$ 89,90.