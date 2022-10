Vendas de motos sobem 13,6% em setembro ante setembro de 2021, diz Fenabrave

04/10/2022 | 13:44



As vendas de motos tiveram alta de 13,6% em setembro frente ao volume de igual mês do ano passado, chegando a 123,6 mil unidades. Na comparação com agosto, houve crescimento de 4,3% no mercado de motocicletas novas, informou nesta terça-feira, 4, a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

Nos nove primeiros meses do ano, 986,5 mil motos foram vendidas no Brasil, o que corresponde a uma alta de 17,2% frente a igual período de 2021.