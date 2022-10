Loretta Lynn, estrela da música country, morre aos 90 anos de idade

04/10/2022 | 13:11



Uma grande perda para o mundo da música! Em um comunicado enviado à Associated Press, a família da cantora Loretta Lynn anunciou que ela morreu nesta terça-feira, dia 4, em sua casa em Hurricane Mills, Tennessee. Ela tinha 90 anos de idade.

Lynn ficou conhecida por suas contribuição no gênero country. Mesmo sendo de uma época diferente, e mais difícil para mulheres, a cantora não tinha medo de falar sobre temas polêmicos em suas músicas. Muitas vezes, as letras abordavam sexo, amor, traição, controle de natalidade, divórcio.

Seu maiores sucessos foram Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill, Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind) e Classificado X - todos lançados entre 1960 e 1970.

Em 2017, ela precisou ser hospitalizada devido um derrame, mas conseguiu se recuperar bem. Logo depois, infelizmente, ela caiu e quebrou o quadril. O acidente aconteceu no ano novo de 2018. Desde então, ela não conseguiu mais fazer turnês e sua saúde ficou mais debilitada nos últimos anos.