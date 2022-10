José de Souza Martins. O menino, o jovem, o repórter. Nesta carpintaria, um salão de baile. O “moleque de fábrica’ na TV (*).

Ademir Medici

Disse Martins na abertura do programa “Memória na TV”:

Eu nasci em São Caetano. Minha família de São Caetano é de origem portuguesa. Duas irmãs, já casadas, com filhos quase adultos, ou adultos, vieram mais ou menos juntas. Não vieram na mesma viagem, mas chegaram em São Caetano em 1912.

Todos (os familiares) se instalaram nas ruas próximas, em três quarteirões entre a Rua Pernambuco e a Rua Senador Vergueiro, tendo como eixo a atual José do Patrocínio. Ainda tenho parentes nesta área.

Uma família bem portuguesa, muito católica. Muitas festas em família eram realizadas. Eu gostava das festas de casamento.

Eu sou um neto tardio. Era bem pequeno e via meus primos se tornando adultos e se casando.

Peguei muita festa de casamento da família e a festa era sempre feita na carpintaria dos meus tios, primos-irmãos do meu pai, na Senador Vergueiro. Eram puxadas as máquinas e transformavam a oficina num grande salão. Tinha até baile e comida. Na cabeceira da mesa sentavam minha avó e a irmã dela, mais velha, mãe desse pessoal todo. Uma família muito celebrativa.

São Caetano inteira era assim. São Caetano era pequenina. Para se ter uma ideia, os primeiros vereadores de São Caetano eram eleitos com 100 votos. Havia muito terreno baldio.

Eu gostava de São Caetano. Era fácil andar por São Caetano. Você não tinha que andar muito. A baliza era a Matriz Velha, do lado de baixo, e a Matriz Nova, do lado de cima. Tinha o bairro do Monte Alegre lá em cima e o cemitério de Vila Paula, muito distante do Centro.

TRAILER

Neste primeiro programa, professor Martins viaja por vários outros temas, a saber:

1 – A família Martins e as idas ao cemitério.

2 – O engenheiro italiano, nomeado diretor de Obras da Prefeitura, que tirou a “Vila” do nome de todos os bairros de São Caetano.

3 – O caso da Vila Paula, com dois pecados, um mortal.

4 – A morte do pai, Alberto de Souza Martins: “Eu tinha cinco anos de idade, mas lembro muito bem dele”.

5 – Aquelas mulheres de preto lavando roupa. De repente aparece lá do meio da neblina um sujeito, bem velhinho, de porrete erguido na mão e na minha direção.

- O que o senhor quer aqui?

6 – Em busca de um lugar chamado Pedrinhas, no interior de Portugal.

7 – “Seu avô se chamava padre Manoel Justino. O padre da aldeia era o seu avô”.

8 – News Seller admite o jovem Martins como correspondente em São Caetano.

9 – Uma sucursal do futuro Diário do Grande ABC na Rua Manoel Coelho, esquina com a Francisco Matarazzo.

10 – A cobertura jornalística na Câmara de São Caetano, na Delegacia de Polícia, no Centro de Saúde (havia o problema da tuberculose) e a primeira reportagem sobre a construção do antigo Paço Municipal, “na ponta do Tijucuçu, um pântano, onde brotava água, na encosta do Monte Alegre”.

MEMÓRIA NA TV – Assista a íntegra da entrevista do professor José de Souza Martins no site do Diário: www.dgabc.com.br; no “face” da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no youtube.

Na semana que vem, a segunda parte. Martins vai falar de seus livros e relembrar o tempo em que estudou no Instituto de Educação Américo Brasiliense, em Santo André: “Queria ser professor”.

(*) Uma referência ao livro “Uma Arqueologia da Memória Social”, autobiografia de um Moleque de Fábrica (Ateliê Editorial, 1ª edição lançada em 2011; 2ª edição, em 2018, com o novo título “Moleque de Fábrica”, ficando “Uma Arqueologia da Memória Social” de subtítulo).

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

MARTINS NA TV DO DIÁRIO. O News Seller era um jornal muito peculiar, distribuído gratuitamente e se inspirava no Shopping News, que também era distribuído gratuitamente

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 4 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1962

MANCHETE – Temporal deixa mais de 500 desabrigados em São Bernardo e Diadema. Vilas Vivaldi e Império as mais afetadas em São Bernardo, Vila Santa Rita em Diadema.

Reportagem: Edison Motta e João Colovatti (fotos).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 4 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8195

MANCHETE – Primeiros resultados (das eleições municipais realizadas em 3-10-1992) confirmam pesquisas.

Newton Brandão, Walter Demarchi, Antonio Dall’Anese, Eliete Menezes, Valdirio Prisco e José Teixeira saem na frente.

Mauá inicia contagem de votos hoje (4-10-1992).

Eleições foram tranquilas na região.

SANTOS DO DIA

Francisco de Assis (Itália 1182-1226). Fundou as Ordens dos Franciscanos, dos Capuchinhos e dos Franciscanos Conventuais.

Petronio de Bolonha

SÃO FRANCISCO. Imagem fotografada domingo no pátio do Colégio São José, em São Bernardo

SÃO FRANCISCO. Imagem fotografada domingo no pátio do Colégio São José, em São Bernardo

