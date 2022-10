Da Redação



04/10/2022 | 12:24



Artigo - Pesquisa: norma, lisura e transparência

Aconteceu o que prevíamos. Os institutos e empresas de pesquisas foram os grandes perdedores na abertura das urnas de 2 de outubro. Embora o resultado de presidente tenha chegado perto do que pregavam os levantamentos, Lula não ganhou no primeiro turno, Fernando Haddad não venceu o governo de São Paulo e Márcio França não se elegeu senador porque teve menos votos que o astronauta Marcos Pontes. Esse quadro, de São Paulo, repetiu-se em muitos pontos do País. O mais significativo é que a diferença entre o anunciado nas pesquisas e a realidade apurada supera os 10%, nível que descredibiliza qualquer trabalho dessa natureza. Tudo o que passa dos 2% acima ou abaixo, oficialmente fixados como margem de erro, é atestado de inconformidade, incompetência, ou coisa pior.

Com seus números inflados, as pesquisas induzem a erro veículos de comunicação, comentaristas, artistas e até os próprios participantes das eleições que neles confiaram e com eles caíram na esparrela. O eleitor é a maior vítima, quando opta por votar nos apontados como possíveis ganhadores. Esse quadro, que vem se tornando recorrente a cada eleição, apontaa necessidade de normatização dos levantamentos e pesquisas.

Pesquisa é coisa mais séria do que se pode imaginar. Quando seus números não refletem a realidade, em vez de ser um "retrato" do momento pode ser propaganda disfarçada e enganosa de um dos lados da disputa, supostamente aquele que interessa ao pesquisador ou lhe auferiu lucros. Mais comprometedor ainda é quando se refere a audiência de veículos de comunicação que, bem avaliados, têm elevado custo, mas não valem o que cobram quando o número da pesquisa não é fidedigno.

Não sou contra as pesquisas. Mas é fundamental que –­ independente da finalidade ­– tenham transparência metodológica e suas planilhas sejam utilizadas exclusivamente para a finalidade descrita na contratação. Todo empreendedor, seja ele do meio político ou empresarial, fica mais seguro para realizar suas ações se souber o que vai encontrar junto ao grande público. Mas, para isso, é preciso que os números apurados sejam confiáveis. Infelizmente, nas pesquisas do mundo dos negócios é difícil comprovar se os resultados foram (ou não) corretos. Mas nas eleitorais ­– onde há o resultado das urnas –­ tem ficado cada ano mais claro que a maioria dos realizadores não tem suas conclusões assemelhadas ao que, afinal, é apurado no voto. Daí vem a fragilidade que exige ações garantidoras de um mínimo de regularidade.

No ambiente, cada dia mais controverso, os senadores e deputados federais deveriam, sem demora, propor medidas que coloquem as pesquisas dentro de parâmetros que as tornem confiáveis e transparentes. Seus realizadores não têm o direito de, por qualquer razão, divulgar resultados que induzam a população a erro ou a comportamentos que não são do seu interesse. Inverdades não podem ser combustível para determinar o voto e nem as atitudes da população.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).

Palavra do Leitor

Urna eletrônica -­ 1

Muito contestadas durante a campanha eleitoral, as urnas eletrônicas, mais uma vez, deram um show de segurança e agilidade, permitindo que, poucas horas depois de encerrada a votação, os vencedores fossem conhecidos. O sistema digital do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deveria ser louvado pela sociedade, mas o nosso complexo de vira-latas, na perfeita definição do dramaturgo Nelson Rodrigues, impede-nos de celebrar um dos poucos exemplos brasileiros para a democracia mundial.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Urna eletrônica ­- 2

Contrariando a farsa do irresponsável Jair Bolsonaro, e suas milícias, as urnas eletrônicas, como sempre sem possibilidade alguma de fraude, funcionaram com alto grau de eficiência, como historicamente vem ocorrendo. E distante de um pleito violento, o eleitor cumpriu com tranquilidade e dignamente seu dever cívico. Que apesar do atual presidente flertar com regime de exceção, fica comprovado o fortalecimento do nosso sistema democrático.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Pesquisas eleitorais ­- 1

Deu zebra. A pesquisa Datafolha na véspera da eleição; Lula 50% e Bolsonaro 36% e real chance de decisão no 1º turno (Política, ontem). Desde o início das pesquisas Datafolha, Lula disparado na frente e o resultado final divulgado pelo TSE foi Lula com 48,43% e Bolsonaro com 43,20% As pesquisas Datafolha foram, durante todo o processo eleitoral, ao que tudo indica, para induzir os eleitores desinformados. Não funcionou. Carece de explicações convincentes por, mais uma vez, divulgar e repetir pesquisas que não condizem com a realidade.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Pesquisas eleitorais -­ 2

É evidente que os institutos de pesquisa erraram muito ao projetar os resultados da eleição de domingo no Brasil. Mas é preciso dizer que a estatística é uma ciência, que traz em si os alertas necessários para demonstrar que podem falhar nos resultados. É o que se chama de margem de confiança ­ quanto mais distante do 100%, mais chances existem de o resultado não refletir a realidade. A esta altura da campanha eleitora, a quem interessa colocar em xeque os métodos científicos e o jornalismo?

Soraia C. Pêra - Capital

Segundo turno ­- 1

Lula e Bolsonaro vão se enfrentar no 2º turno da disputa presidencial (Política, ontem). Eu gostaria muito que tanto um quanto o outro deixasse de baixaria, da troca de acusações, e focasse a campanha em falar sobre os projetos e os programas que pretende implantar caso seja eleito no dia 30. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, por favor respeitem o eleitor e parem de baixaria. Já deu!

José Cardoso - São Caetano

Segundo turno -­ 2

Estamos entre o roto e o esfarrapado, independente desta ordem. Temos, porém, que escolher alguém, pois anular ou votar em branco neste momento é dar um cheque em branco a um deles. Temos que exigir dos dois postulantes à Presidência que a democracia seja protegida de qualquer outra questão!

Tania Tavares - Capital