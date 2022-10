Vereador Benedito Araújo, de Rio Grande, morre aos 67 anos

Renata Fernandes



04/10/2022 | 12:13



O vereador Benedito Araújo (PSB), de Rio Grande, morreu aos 67 anos na manhã desta terça-feira (4), no Hospital das Clínicas, em São Paulo.



Ele estava internado desde o final de setembro e havia feito um cirurgia para correção de uma válvula no coração, mas teve complicações e não resistiu. As informações são do assessor do vereador, Salacier de Sena Satyro, que lamentou a perda. "Nem sei o que dizer. Momento difícil."



A prefeita da cidade, Penha Fumagalli (PTB), postou condolências nas redes sociais. "É com muita tristeza e profundo pesar que recebi a notícia de falecimento do meu amigo e vereador Benedito Rodrigues de Araujo. Benedito realizava um trabalho muito importante para a população da nossa cidade, e a sua partida representa uma perca (SIC) de um amigo e um parceiro na luta por Rio Grande da Serra. Que Deus conforte os amigos e familiares neste momento de dor", escreveu.



O site da Câmara de Rio Grande também colocou uma nota de pesar em sua página da internet. O horário e o local do velório e do enterro ainda não foram divulgados.