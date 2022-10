Almir Sater revela cena preferida de Pantanal: - O duelo que eu gravei com o Gabriel

04/10/2022 | 12:10



Nesta terça-feira, dia 4, o Encontro não só recebeu Lucas Leto para falar sobre Pantanal, como também perguntou a Almir Sater e Selma Egrei sobre suas cenas preferidas da novela das nove. O pai de Gabriel e intérprete do chalaneiro Eugênio escolheu a icônica cena em que o seu personagem participa de um duelo de viola com Trindade - que foi vivido por ele na versão original da atração e interpretado por seu filho no remake.

Durante um vídeo gravado especialmente para o programa matinal, ele declarou:

- A cena que eu escolhi da novela Pantanal foi o duelo que eu gravei com o Gabriel. Eu sou um violeiro e o Gabriel é um violonista, são instrumentos diferentes. Quando o Bruno decidiu que o Gabriel ia fazer o Cramulhão, ele me falou: Vou fazer um duelo de vocês dois, duelo de viola. Eu falei: Bruno, o Gabriel é um violonista. Ele respondeu: Se prepare, agora ele vai ser um violeiro. Eu falei para o Gabriel que não ia ter moleza, ele se dedicou e estudou muito. A gente preparou a cena e no final ela ficou muito bonita, nos emocionou. Eu escolho essa cena e acho que um mérito muito grande é do Gabriel.

Além do artista, Selma Egrei também compartilhou qual foi o momento da personagem Mariana que mais gostou de gravar na novela.

- Foi uma honra ter participado dessa novela que virou uma comoção nacional. Mariana é uma figura extremamente controladora, rígida. É uma criatura que em momento nenhum demonstra fraqueza, ela não mostra insegurança, faz questão de ser uma figura sempre poderosa e firme. Chegou o momento mais delicado, que ela perdeu a Madeleine. Quando foi confirmada a morte da filha, ela fez questão de não demonstrar para a família a dor que estava sentindo. Foi só no momento em que ela ficou sozinha que se permitiu desabar, sentir e vivenciar toda a dor que ela estava sofrendo com a perda da filha. Acho que esse foi o momento que eu mais guardo com carinho da minha participação na novela, o momento de finalmente poder demonstrar algum sentimento. A novela inteira foi um grande prazer e alegria para todos nós, um trabalho muito especial e gratificante. Que possamos todos continuar a vida com alegria, emoção, sentimento e controle.