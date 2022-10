Registros de príncipe Harry e Meghan Markle levantam rumores de que o monarca está infeliz, diz site

04/10/2022 | 12:11



Parece que príncipe Harry e Meghan Markle continuam dando o quer falar. Segundo o Daily Mail, especialistas em linguagem corporal estão identificando tristeza e frustração em novas fotos em que o Duque de Sussex aparece ao lado da Duquesa. Eita.

Segundo especialistas do Mail Online, as novas fotos que estão circulando de Meghan e Harry são uma tentativa de parecer um casal poderoso, logo após a publicação onde o Rei Charles aparece ao lado da Rainha Consorte Camila, do príncipe William e da princesa Kate Middleton.

De acordo com jornal, a pose do casal não agradou muito, com Meghan sendo apontada como uma CEO de empresa enquanto Harry aparenta aborrecimento.

Na foto em questão, Meghan aparece vestindo um conjunto vermelho, segurando o dedo de Harry, que está inclinado um pouco atrás dela. O registro foi tirado por um amigo do casal.

Harry, inclusive foi comparado pelo Daily Mail com Edward VIII, tio da Rainha Elizabeth II, que abdicou o trono em 1936, para se casar com Wallis Simpson, uma mulher norte-americana divorciada. Apesar de Edward nunca ter admitido arrependimento por sua decisão, um biógrafo real o descreve como um homem de olhos tristes.

O retrato, está sendo interpretado pelos especialistas também como uma forma que o casal encontrou de dizer que querem ser vistos como uma espécie de família real alternativa. Eita, parece que o clima entre os familiares não está nada amistoso.