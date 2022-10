Coldplay adia shows em São Paulo e Rio de Janeiro

Da Redação



04/10/2022



Os oito shows do Coldplay agendados para os dias 11 e 12 de outubro no Rio de Janeiro e para os dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22, em São Paulo, foram cancelados.



Segundo comunicado na página oficial da banda, o vocalista Chris Martin está com infecção pulmonar grave e, por isso, a turnê Music of the Spheres ficará para o começo de 2023, ainda sem data definida.



Os ingressos já comprados continuarão válidos para os shows reagendados, mas haverá reembolso para quem não puder ou não quiser ir. No comunicado, a banda pede desculpas:



"Para todos que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris."



As novas datas para os shows devem ser comunicadas nos próximos dias. A postagem diz ainda: "Estamos otimistas de que Chris retornará à boa saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível. A todos os afetados, por favor, aceite nossas sinceras desculpas e obrigado, como sempre, por seu amor e apoio."