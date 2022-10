Bourbon Atibaia terá brincadeiras de rua e folclore na Semana das Crianças

Redação

Do Rota de Férias



04/10/2022



O Dia das Crianças (12/10) está se aproximando e para aproveitar esse momento da melhor maneira possível e com muita diversão, o resort Bourbon Atibaia preparou uma agenda repleta de atrações durante a Semana das Crianças. Além de contar com a presença dos personagens da Turma da Mônica em horários programados nos dias 8, 9, 12, 15 e 16 de outubro, a equipe de lazer e recreação vai resgatar brincadeiras de rua para promover experiências únicas entre pais e filhos.

Semana das Crianças no Bourbon Atibaia

A Rua de Recreio será montada no Sports Park do complexo e terá cinco estações, cada uma com diferentes brincadeiras. As opções vão variar desde cantigas e brincadeiras de roda, passando por perna de pau, cabo de guerra, pula corda até bafo (figurinhas), bolinha de gude, amarelinha, twist, jogo da velha, entre outros. Todas essas atividades serão realizadas pela equipe de lazer e ocorrerão nos dias 12 e 15 de outubro.

Os personagens da Turma da Mônica farão apresentações na Rua do Recreio, onde também irão interagir com as crianças, participarão de sessões de fotos com os hóspedes e até aproveitarão para brincar um pouco.

Para soltar a imaginação das crianças, a Trilha das Lendas trará histórias sobre os personagens do folclore brasileiro. As atividades estão sujeitas à programação diária de lazer.

No dia 11 haverá o Espetáculo Encanto, uma comédia Madrigal, além de shows infantis. Já entre os dias 14 e 16, a magia do circo estará presente no Bourbon Atibaia com oficinas infantis que vão ensinar os tradicionais truques circenses, como malabarismo e equilibrismo. Também será possível curtir shows especiais de mágica.