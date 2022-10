Shark Tank eSchool: academia de empreendedores chega ao Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/10/2022 | 11:55



O Brasil é o segundo país a ter acesso à Shark Tank eSchool, uma academia de empreendedores que tem o endosso do programa de TV. A ideia nasceu na Austrália em colaboração entre uma universidade local e a Sony Pictures Television. O formato de televisão, por sua vez, já foi adaptado com grande sucesso em mais de 40 países, com a versão brasileira atualmente em sua 7ª temporada.

A Shark Tank eSchool será distribuída no Brasil pela Atom, empresa dos irmãos Carol Paiffer e Joaquim Paiffer. A companhia atua com o propósito de fomentar a educação financeira e o empreendedorismo no País, tendo já formado mais de 60 mil alunos.

“Eu sempre soube que o propósito do Shark Tank vai muito além do entretenimento. Antes, ele possibilitava aos participantes as chances de concretização de negócios reais. Com a eSchool, será possível ampliar esse propósito, alcançando um número muito maior de pessoas fora dos estúdios de TV”, conta Carol, que faz parte do time de investidores na TV desde a 5ª temporada.

A empresária ainda conta seus planos com a novidade. “Com a chegada da Shark Tank eSchool à Atom buscamos nossa consolidação como uma empresa ‘top of mind’ em treinamentos, publicações e materiais didáticos para o mercado financeiro, especialização na carreira e geração de renda. Além disso, a partir de agora, também passaremos a oferecer programas em nível profissionalizante, graduação, pós-graduação e MBA.”

É válido destacar que a Atom é uma companhia que sempre teve em seu DNA a valorização da simplicidade e dos resultados. “Os programas de estudo da Shark Tank eSchool seguirão o mesmo caminho, preparando o empreendedor para enfrentar, com sucesso, qualquer tanque de tubarões”, conclui Carol.