Goleiro do São Caetano justifica a eliminação

Pedro Lopes

Especial para o Diário



04/10/2022 | 11:32



O São Caetano deu adeus à Copa Paulista no último sábado (1°). A equipe do Grande ABC foi derrotada por 1 a 0 pelo XV de Piracicaba, fora de casa. Com esse resultado, o placar agregado ficou em 1 a 1, mas o Nhô Quim teve melhor campanha geral, o que resultou na eliminação do Azulão, que volta a entrar em campo somente em 2023.

O time do ABC terminou a Copa Paulista com uma boa campanha, depois de deixar a desejar no estadual. A equipe comandada pelo treinador Axel ficou com o primeiro lugar em seu grupo na fase inicial, com 15 pontos em dez jogos, sendo três vitórias, seis empates e uma derrota, ainda marcou 11 gols e sofreu oito. Em sua jornada na competição, após a fase de grupos, o São Caetano ainda eliminou a equipe do Botafogo, na fase de quartas de final.

Luiz, goleiro do Azulão, se mostrou bem abalado após o apito final, e disse que o time fez o seu melhor e tem que sair de cabeça erguida. "Procuramos fazer a nossa parte. Acredito que esse grupo realmente fez uma excelente campanha. Enfrentamos um grande adversário aqui que sempre traz muita dificuldade, ainda passamos por muita dificuldade. Mas caímos em pé. Eu tenho muito orgulho desse grupo porque somos homens, batalhadores, não desistimos e fomos até o final ", afirmou o goleiro.