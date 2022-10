Thomaz Costa desabafa sobre relacionamento com Tati Zaqui, Deolane diz que não tem aliados... Confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

04/10/2022 | 10:10



Parece que os peões escolheram dar um tempinho nas brigas e decidiram ficar apenas nas fofocas, isso porque a madrugada desta terça-feira, dia 4, dentro de A Fazenda 14 foi até bem calma em comparação à outras noites.

Após a primeira briga entre Shay e Kerline que rendeu uma bela discussão, a segunda DR entre casais ficou por conta de Tati Zaqui e Thomaz Costa. Apesar dos dois não terem discutido de fato, o climão ficou bem explícito para quem quisesse ver. Isso porque a cantora se irritou com uma fala do ator e disse que se sentiu desrespeitada pelo affair.

Mas, não parou por aí! Tati continuou se confidenciando com Alex na casa da árvore. A cantora ainda revelou que estava bem incomodada com algumas atitudes de Thomaz e que se irritou com o fato do ator continuar tentando se encaixar no grupo de Deolane, mesmo depois de ter dito que se sentia excluído e humilhado.

Será que está rolando crise? Parece que sim, os dois passaram a madrugada separados e não dormiram agarradinhos como nos outros dias.

E, claro, Deolane não ia perder a oportunidade de colocar a boca no trombone e expressar sua opinião sobre Tati Zaqui, né? Mesmo na presença de Thomaz, a advogada não se importou nem um pouco de falar tudo o que pensa sobre a cantora.

- Muito fria, ela [Tati Zaqui] é muito fria, muito, muito. Com amizades, com tudo, disparou a loira.

- Ela tá esperando dar o bote, ela tá indo na entoada, não se mete em briga, não se posiciona, não compra partido, apontou Vini Buttel.

- E você vê, o Thomaz acha que tá numa estratégia, quem tá é ela, alertou Deolane.

Vale lembrar que, há alguns dias, a cantora havia conversado com algumas das meninas dentro da casa e cogitado a possibilidade de trocar beijos com Thomaz para conseguir informações sobre o grupo de Deolane. Será que o plano está dando certo?

Mas parece que Thomaz está sentido algo de estranho no ar. O ex-Carrossel decidiu desabafar com Tiago Ramos na área da academia. O ator se mostrou preocupado com o afastamento da funkeira e admitiu que não entende o porque da atitude, mas desejava resolver na conversa.

- Não fiz nada, mano. Fiz nada, parça, apontou Thomaz.

- Se tua consciência está tranquila, era para você estar tranquilo, rebateu Tiago.

- Não, eu tô tranquilo, parça. Só que do nada o bagulho boom.

- Então, para você ver como faz sentido que foi alguma coisa daquilo que a gente estava conversando na sala, o modelo se referiu à conversa que o casal teve sobre a possibilidade do ator ganhar o Lampião.

- Ela não vem trocar ideia, tipo, não troca uma ideia comigo.

- Como se fosse algo tão grave.

- Não me explica, tipo: Ah, você é tão inteligente a ponto de saber o que você faz, o que você não faz, eu falo: Mano, não sei, me fala, se irritou Thomaz.

- Aí já vem um filme na minha cabeça com a minha ex-namorada, tudo era assim, mano. Não tinha diálogo, era horrível isso, você não conversa. Eu me sinto culpado, o que eu fiz? Eu não fiz nada para me sentir culpado.

Tiago também admitiu que não entendeu o motivo da mudança repentina nas atitudes de Tati, e no final da conversa, o ator disse que espera que o público veja tudo o que está acontecendo e entenda o seu lado da história. Vixe! Será que acabou o love?

Calma, que ainda teve a Deolane admitindo em alto e bom som que não tem aliados! A advogada irritou os peões ao apontar que não considera que tenha um time dentro do reality, e disse que só tem amigos.

A conversa aconteceu na sala e parece ter irritado bastante Vini , que disparou:

- Você é tão soberba, né? Tão soberba que não tem grupo.

Já para Moranguinho, em outro momento, a advogada também admitiu que confia em quase ninguém dentro da sede de A Fazenda. Vale lembrar que Deolane já conseguiu brigar com praticamente todos os peões desde a sua entrada no reality e parece que não está nada disposta a abaixar a cabeça para nada.

Teve punição!

Os peões estão 24 horas sem a possibilidade de tomarem aquele cafezinho que quase todo brasileiro ama. Isso porque Pétala acabou cometendo um erro ainda nesta madrugada e fez o alarme soar.

A influenciadora ainda precisava tomar o seu remédio, que normalmente é entregue dentro da casa, porém ela está na Baia durante essa semana e não pode voltar para a sede após o sinal da baia, já que deve dormir no dormitório dos cavalos. O que ela não sabia era que o comprido seria entregue para ela na parte debaixo da casa.

No momento em que o aviso soou ela ficou em choque e travou no meio do caminho, o que gerou várias risadas para o público, mas não deixou a casa muito feliz. Vixe!