Metaverso, NFTs e mais: tendências tecnológicas para 2023

Sites japoneses, norte-americanos e de outras potências mundiais estão constantemente publicando informações sobre tecnologia, tentando prever quais serão as tendências para o ano que vem. Como mostra o techwirelabo.com, cada vez mais possibilidades devem estar à disposição do público, seja no caráter pessoal, seja de maneira macro, para empresas e governos.

A disseminação da internet 5G deve acelerar esse processo. Com uma velocidade de conexão mais rápida, a resposta para diversos aplicativos e possibilidades também aumenta. Assim, novas mercadorias e estratégias deverão ser inseridas no dia a dia dos cidadãos que possuem acesso a esse tipo de conexão.

Mas, para além do 5G, que já é uma realidade em muitas partes do mundo, outras novidades estão chegando. Confira uma lista com quatro tendências que vale a pena ficar de olho para 2023.

Aumento da inteligência artificial

A inteligência artificial é o uso de sistemas de computador para simular a inteligência humana. É uma das tecnologias mais transformadoras deste tempo e tem o potencial de mudar a forma como as empresas operam. Existem dois tipos principais de tecnologias de IA: aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

O aprendizado de máquina é usado principalmente para análise preditiva, enquanto o aprendizado profundo é usado para modelagem preditiva e reconhecimento de padrões. Ambas as tecnologias reconhecem padrões e tiram conclusões dos dados. Quanto mais essas informações forem solidificadas e codificadas para entender os desejos do cliente e suas preferências, melhor e mais rápido será o atendimento.

Internet dos Comportamentos

Em paralelo à inteligência artificial, surge também a Internet dos Comportamentos (IoB). Trata-se da análise de dados dos comportamentos dos clientes para entender como, por que e quando as pessoas usam a tecnologia para tomar decisões de compra. Ele combina ciência comportamental e Internet das Coisas (IoT) – nomes cada vez mais ouvidos em meio ao crescimento do 5G.

As inovações de IoB são vistas para ajudar as empresas a decifrar os hábitos dos clientes em várias plataformas, criar experiências de usuário personalizadas e interagir com os consumidores em tempo real. Tecnologia inteligente, sites de comércio eletrônico e ferramentas de análise de dados são recursos essenciais que permitirão o IoB.

O fortalecimento dos NFTs

Tokens não fungíveis (NFTs) são ativos digitais, como obras de arte, que pertencem a um blockchain e não podem ser clonados. Um dos principais impulsionadores do crescimento desse mercado é a crescente demanda por arte digital em todo o mundo. Outra é a grande utilização de criptomoedas, que as pessoas usam para comprar ativos digitais. China, Japão, Cingapura e Filipinas são os principais mercados para NFTs na região Ásia-Pacífico.

A solidificação do metaverso

Metaverso refere-se ao espaço virtual, tridimensional e focado na conexão social. Nesta “rede integrada de mundos virtuais 3D”, as pessoas podem socializar, jogar e trabalhar juntas. O crescimento da tecnologia parece ser impulsionado pela tendência crescente de games online alimentados pela pandemia, mas não só. Também tem sido fortalecida pela maior concentração de pessoas trabalhando no regime de home office e pelo interesse de marcas dos mais variados segmentos em oferecer exclusividade na internet.