80% dos brasileiros têm medo de perder a visão, mostra pesquisa online

Da Redação

Do 33Giga



04/10/2022 | 09:55



80% dos brasileiros têm medo de perder total ou parcialmente a visão. É isso o que mostra um estudo feito pela Clínica de Oftalmologia Integrada (COI), que faz um panorama sobre a saúde ocular do brasileiro.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O material é fruto da tabulação de mais de 1000 entrevistas realizadas pela entidade apontando gênero, idade, frequência com que os pacientes costumam ir ao oftalmologista, além do motivo da consulta.

Vermelhidão nos olhos é o principal sintoma que leva brasileiros ao oftalmo

Na pesquisa sobre a frequência de ida ao oftalmologista, existem alguns insights importantes. Em Como é a sua relação com a saúde ocular?, é possível observar que 14% dos pacientes têm medo de descobrir uma doença incurável em relação à visão. Por conta disso, 70% dos entrevistados também afirmaram ir regularmente ao oftalmologista, sendo 47% ao menos 01 vez ao ano, e 23% a cada 6 meses.

A maior parte dos pacientes é composta por idosos acima de 60 anos, seguidos por pessoas entre 51 anos e 60 anos e 41 anos 50 anos. Jovens entre 18 e 30 anos representam apenas 7,8% dos atendimentos oftalmológicos no país, de acordo com a pesquisa.

30% dos homens vão ao oftalmologista, geralmente para resolver problemas que já duram há algum tempo

A pesquisa mostra que as mulheres são 70% dos pacientes que vão regularmente, enquanto os homens são 80% dos que não vão ao oculista. Quando decidem ir, é para tratar de problemas que já duram há algum tempo. As principais queixas estão ligadas à inflamações nos olhos, dores de cabeça, catarata e glaucoma, respectivamente.

Vale lembrar que, de acordo com uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, o Brasil tem cerca de 500.000 médicos no Brasil.

Desse total, apenas 15.523 (ou seja, 3,6%) são oftalmologistas, que estão concentrados em sua maioria nas regiões Sul e Sudeste, o que reforça a necessidade de mais profissionais para democratizar o acesso a um tratamento digno de saúde ocular no Brasil.

A informação é do último Censo da Oftalmologia no Brasil, feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).