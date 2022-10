Santo André promove campanha de arrecadação de brinquedos

Da Redação



Durante outubro, mês da criança, o Fundo Social de Solidariedade de Santo André realiza campanha de arrecadação de brinquedos. Serão 111 pontos de arrecadação espalhados pela cidade, entre eles prédios e equipamentos públicos, estabelecimentos comerciais, instituições de ensino e diversos outros locais, incluindo as quatro Lojas Solidárias, instaladas nos quatro shopping centers andreenses (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho).

Desde 2017, somando as campanhas de arrecadação de brinquedos da Santo André Solidária, foram arrecadados 32 mil destes itens. “O Dia das Crianças está chegando e queremos unir o anseio delas em receber um brinquedo com o espírito solidário dos andreenses. Por isso, assim como aconteceu em outras das nossas ações, como a Campanha do Agasalho e o Natal Solidário, contamos com a participação das pessoas”, projeta a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Cláudia de Fabris.

Somente em 2022, a Campanha do Agasalho já arrecadou aproximadamente 230 mil itens, entre cobertores, agasalhos, cachecóis, calçados e outros, que foram repassados para famílias em situação de vulnerabilidade – a ação ainda segue ativa nos habituais postos de doação, enquanto as Lojas Solidárias continuam recebendo donativos ininterruptamente.

“Nossa sugestão para quem pode participar desta campanha de arrecadação de brinquedos é para que doem itens novos ou em bom estado para conseguirmos fazer o maior número possível de crianças felizes. São mais de 100 pontos de arrecadação, facilitando e estimulando a colaboração do máximo de pessoas”, finaliza Ana Cláudia de Fabris.