Fernanda Paes Leme se emociona ao falar sobre aborto espontâneo: É uma perda invisível

04/10/2022 | 09:10



Fernanda Paes Leme não segurou a emoção ao revelar que sofreu um aborto espontâneo. A atriz falou sobre o assunto durante participação no podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila Ayala e Júlia Faria. O tema do episódio foi Perdi meu bebê, e ainda contou com a participação de Mônica Martelli.

- Quando a Júlia [Faria] me chamou pra vir aqui, eu pensei: P***a, será que eu vou falar sobre isso?, porque é uma coisa que tá só dentro de mim e pra pouquíssimas pessoas que convivem comigo. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante as pessoas saberem que tem várias histórias sobre isso, sobre esse tema que ainda é tão difícil de você falar, começa Fernanda.

E continua:

- Falar de aborto é difícil porque é uma perda invisível, né? É um luto que você vive de algo que você nem viu a cara, que às vezes você não tem uma peça, uma foto pra você lamentar, que é o que acontece quando a gente perde alguém. E eu vivi isso de uma forma totalmente inesperada porque eu não estava tentando, não estava querendo naquele momento.

Fernanda também contou sobre o sentimento conflitante de quando descobriu a gravidez.

- Fiz um teste e veio os dois tracinhos [confirmando a gravidez]. Eu fiquei em choque, mas feliz e nem dividi isso com o Victor na primeira noite. Depois contei pra ele, que ficou mais feliz que eu, o que foi ótimo. Mas cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido.

E continuou contando sobre como foi difícil encarar a realidade após o aborto:

- Aí começa o outro lado, porque a primeira pessoa a descobrir é você. Quem tem que contar para o outro é você. Você tem que administrar a sua dor e a dor do outro. Todo mundo te fala: É normal. Não! Normal não pode ser. Pode ser comum. As pessoas tentam amenizar a sua dor, mas tudo que você quer é um abraço. [...] Eu fiquei muito mal porque eu vi ali que eu queria ser mãe, antes eu não achava que eu queria. Foi uma perda muito solitária pra mim.