Guarani vence Londrina, soma 4ª vitória seguida e se aproxima da permanência

03/10/2022 | 22:05



O Guarani praticamente selou sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Londrina na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na abertura da 33ª rodada. O zagueiro João Victor fez o único gol da partida.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Guarani, que deixou a zona de rebaixamento e já ocupa a 12ª posição, com 41 pontos. O time campineiro precisa de mais duas vitórias ou uma vitória e dois empates para alcançar o número mágico de 45 pontos.

Já o Londrina desperdiçou a chance de encostar ainda mais no G4 - grupo de acesso. Os paranaenses caíram para o sétimo lugar, com 46 pontos. Três a menos que o Vasco (4º colocado), mas que ainda jogará na rodada e poderá ampliar a vantagem na briga pelo acesso.

Como esperado, o Guarani iniciou a partida pressionando o Londrina e criou a primeira chance de gol. Logo aos três minutos, Jamerson cobrou escanteio fechado, o goleiro Matheus Albino saiu mal e quase viu a bola entrar direto para as redes.

O bom momento animou o Guarani, que seguiu no campo ofensivo e quase abriu o placar aos 15 minutos, novamente com Jamerson, mas desta vez em chute de fora da área que explodiu no travessão. Início animador do time paulista, que não conseguiu converter em bola no gol.

Após os sustos, o Londrina conseguiu encaixar a marcação, mas acabou ficando com um homem a menos após Caprini receber o segundo amarelo e ser expulso. O Guarani, por sua vez, não soube aproveitar a superioridade e aos 46 também teve Richard Rios expulso, após acertar cotovelada em Alan Ruschel.

No segundo tempo, o Guarani seguiu melhor e chegando com perigo no ataque. Aos seis, Eduardo Person ganhou da marcação no meio-campo e emendou chute forte, obrigando o goleiro Matheus Albino a espalmar pela linha de fundo. Jenison, aos 19; e Yago, aos 21, também tentaram, mas em vão.

De tanto insistir, o Guarani abriu o placar aos 26 minutos. Jamerson cobrou falta da esquerda e encontrou o zagueiro João Victor, que testou para o chão e acertou o canto alto do goleiro Matheus Albino.

Com a vantagem, o Guarani administrou o resultado e viu o Londrina ser inoperante com a bola nos pés, não tendo qualidade e força suficiente para buscar ao menos o empate no interior paulista.

O Guarani volta a campo no sábado para enfrentar o Ituano, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Enquanto o Londrina, no mesmo dia, receberá o Grêmio, às 16h30, no estádio do Café, em Londrina.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 LONDRINA

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Richard Rios, Eduardo Person (Índio) e Giovanni Augusto (Júlio César); Bruno José (Yago), Yuri Tanque (Jenison) e Isaque (Madison). Técnico: Mozart Santos.

LONDRINA - Matheus Albino; Jeferson (Nadson), Denílson, Gustavo Vilar e Alan Ruschel (Eltinho); João Paulo, Emerson Souza (Danilo Peu), Pedro Cacho (Samuel Santos) e Gegê; Douglas Coutinho (Matheus Lucas) e Caprini. Técnico: Adilson Batista.

GOL - João Victor, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - João Victor (Guarani); Denílson e Matheus Lucas (Londrina).

CARTÕES VERMELHOS - Richard Rios (Guarani); Caprini (Londrina).

PÚBLICO - 4.066 pagantes.

RENDA - R$ 37.350,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).