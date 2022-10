Cuiabá é a primeira SAF do Brasil a aprovar projeto de captação de recursos

03/10/2022 | 21:05



Primeiro clube da Série A do Brasileiro a se transformar em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o Cuiabá saiu na frente novamente e foi o pioneiro no País a aprovar um projeto de captação de recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte. A equipe de Mato Grosso recebeu o aval para realizar o PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional e Social, junto ao Ministério da Cidadania, focado no ensino e aprendizado do futebol.

Com ele, o Cuiabá pode captar R$ 1.451.074 por meio de doações e patrocínios e incentivos fiscais. Pessoa física pode doar até 6% do Imposto de Renda devido e a pessoa jurídica (tributada pelo Lucro Real) pode doar ou patrocinar até 1%. A partir de 2023, esses percentuais passam para 7% para pessoa física e 2% para pessoa jurídica. O projeto está publicado no Diário Oficial da União, edição nº 182 de 23/09/2022.

"Os recursos serão investidos na manutenção das atividades de ensino e aprendizado do futebol, contemplando estudantes de 9 a 16 anos, com prazo de duração de 12 meses. Os investimentos aplicados envolvem desde a contratação dos recursos humanos até a garantia da segurança social dos beneficiários, ou seja, vai muito além do ensino e aprendizado do futebol como a contratação de psicólogo, nutricionista e assistente social", afirmou Ronei Schultze, responsável pelo Departamento de Projetos do Cuiabá.

Para colaborar com o projeto é muito simples, basta realizar um depósito identificado ou uma transferência identificada via TED ou DOC ou até mesmo um PIX para a conta específica do projeto.

Após isso, o doador/patrocinador recebe o seu recibo. O valor doado/patrocinado poderá ser deduzido diretamente do Imposto de Renda devido. Para as pessoas físicas basta lançar o recibo na Declaração de IR (se tiver imposto a restituir, aumentará a restituição e se tiver imposto a pagar, diminuirá o valor a pagar). Para as pessoas jurídicas, é necessário descontar o valor doado/patrocinado diretamente na DARF (de recolhimento do seu IRPJ apurado).

"A SAF pode trazer inúmeras oportunidades de melhoria de gestão, estratégia e posicionamento. E gerar valor em dimensões que antes não estavam monetizadas é um caminho inteligente a percorrer. O caso do Cuiabá é um exemplo a seguir", explicou Juliana Biolchi, mestre em direito e especializada em revitalização de empresas, negociações complexas e recuperação extrajudicial e judicial.

Na tabela do Brasileirão deste ano, o Cuiabá corre risco. O time é o primeiro na zona de rebaixamento, com 30 pontos em 29 partidas. O clube tem mais novo jogos para tentar se salvar da Série B.