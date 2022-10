Madson, Maicon e Camacho desfalcam Santos contra o Atlético-MG na Vila Belmiro

03/10/2022 | 18:50



O time do Santos se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, após a derrota para o Internacional, sábado, e iniciou preparação para o jogo de quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Atlético-MG, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Orlando Ribeiro terá três desfalques para montar a equipe. O lateral-direito Madson sofreu uma fratura em dedo da mão direita, enquanto o zagueiro Maicon sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

O volante Camacho também está fora do duelo com o Atlético-MG porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o lateral-esquerdo Felipe Jonathan cumpriu suspensão na derrota em Porto Alegre e vai voltar ao time.

Desta forma, uma formação do Santos para iniciar o duelo com os mineiros poderá contar com: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo.

O Santos soma 37 pontos, ao lado de Fortaleza, Botafogo, Goiás e São Paulo. Todas estas equipes lutam para se aproximar pelo menos do América-MG, dono de 42 pontos e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores do próximo ano.