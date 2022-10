Tainara quer repetir brilho contra a China diante da Itália na 2ª fase do Mundial

03/10/2022 | 18:05



A estreia do Brasil na segunda fase do Campeonato Mundial é contra uma das principais candidatas ao título: a poderosa Itália. Menos de três meses da derrota para as rivais na final da Liga das Nações, as seleções se enfrentam em Roterdã, na Holanda, a partir das 12h15 desta terça-feira tentando manter a boa campanha na competição. Destaque na virada sobre a China, por 3 a 1, Tainara espera ganhar chance também contra as europeias querendo ajudar o Brasil a somar sua quinta vitória - perdeu só do Japão.

A oposta foi a maior pontuadora contra as asiáticas com 22 bolas certeiras e mostrou-se uma boa opção para o técnico José Roberto Guimarães rodar o elenco na busca por vaga às quartas de final. A seleção está no Grupo E ao lado de China, Japão e Argentina, adversárias da primeira fase que não enfrentará novamente, além de italianas, Bélgica, Holanda e Porto Rico. Apenas quatro se classificam.

"Vai ser um jogo muito difícil e disputado. A Itália tem um poder de ataque muito grande, vamos ter que trabalhar taticamente e respeitar as instruções do Zé (Roberto, técnico). Já estudamos o time delas e vimos que precisamos estar atentas às marcações de bloqueio e nosso saque precisa ser agressivo", receita Tainara.

Aos 22 anos e disputando seu primeiro Mundial adulto, Tainara não esconde a satisfação e alegria com o bom momento. "Estou na seleção com cabeça de ajudar o time da melhor maneira possível e vou dar sempre o meu melhor", diz a oposta. "Foi uma vitória muito importante contra a China, o time está com uma energia maravilhosa e isso ajudou muito na minha entrada no jogo."

Ciente que a Itália vem em momento bom, Zé Roberto cobra atenção do time com a atacante Egonu e um saque preciso para se vingar da final da Liga das Nações.

"A Itália está numa fase muito boa. É a atual campeã da Liga das Nações e está muito consistente no seu poder ofensivo", ressalta. "Tem no seu ponto mais forte a Egonu que é hoje uma das melhores atacantes do mundo ao lado da Boskovic. A Itália é um time muito consistente, vamos precisar ter um saque e um bloqueio agressivos."