Bolsas de NY fecham em alta de mais de 2%, com setor de energia em destaque

03/10/2022 | 17:31



Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos robustos nesta segunda-feira, 3, com investidores atentos aos preços do petróleo, que impulsionaram o setor de energia, e também a indicadores. Em dia de ganhos em todos os setores, a ação da Tesla foi exceção, com baixa de 8,61%, pressionada após a companhia registrar crescimento em suas entregas de veículos no trimestre encerrado em setembro, mas com resultado abaixo do previsto por analistas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 2,66%, em 29.490,89 pontos, o S&P 500 subiu 2,59%, a 3.678,43 pontos, e o Nasdaq avançou 2,27%, a 10.815,43 pontos.

No setor de energia, o papel da Chevron subiu 5,61%, o da ExxonMobil teve alta de 5,28% e o da Conoco Phillips, de 7,46%. Os ganhos do petróleo foram fortes, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) possa cortar a oferta.

O apetite por risco, de qualquer modo, foi generalizado. Entre outras ações importantes, Boeing subiu 4,10%, Meta avançou 2,16%, Apple ganhou 3,08% e Amazon, 2,55%. No setor bancário, JPMorgan fechou em alta de 3,09% e Citigroup, de 2,14%. Na contramão da maioria, Twitter recuou 2,97%, além da já citada perda robusta da Tesla.

O dia já começou no azul nas bolsas de Nova York, em grande medida ajudado pelo movimento do setor de energia. O fôlego aumentou ainda pela manhã, em meio a indicadores. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA, da S&P Global, avançou acima da previsão. O quadro melhorou ainda mais após o PMI industrial americano do Instituto para Gestão da Oferta (ISM), que caiu abaixo da previsão em setembro, o que poderia ajudar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a ser menos duro em seu aperto monetário.