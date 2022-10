Eleita deputada, Rosângela Moro anuncia 'bancada anticorrupção'

03/10/2022 | 16:50



A Câmara dos Deputados, que historicamente já mantém bancadas de muitas tendências, orientações e interesses - como a da bala, a da Bíblia e outras que reúnem parlamentares de partidos diversos - agora vai abrigar uma inusitada 'bancada anticorrupção'. É o que anuncia a advogada Rosangela Moro (União Brasil), mulher do ex-juiz Sérgio Moro eleita deputada federal por São Paulo.

"É a primeira bancada anticorrupção tomando forma", afirmou, nas redes sociais, ao se referir também à eleição do marido, para o Senado, e à vaga conquistada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Pode) na Câmara dos Deputados.

Também nas redes, o ex-chefe da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná entoou o coro de Rosângela nas redes sociais. Na avaliação dele, a Lava Jato 'renasceu como uma fênix' nas eleições 2022. Deltan foi o deputado federal mais votado no Paraná.

O ex-procurador foi inclusive saudado pelo ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil). No Twitter, o senador eleito pelo Paraná diz que o povo paranaense 'mandou um recado claro sobre o que pensa a respeito do procurador'. Ao agradecer os votos recebidos no Estado, Moro ainda afirmou: "A Lava Jato vive e vai chacoalhar Brasília novamente".

Nem os dois nomes da extinta Lava Jato, tampouco Rosangela, deram detalhes de como vai operar o novo núcleo. Ainda é uma incógnita, porém, até para os novos parlamentares - que tomarão posse em fevereiro - se a bancada que diz rejeitar malfeitos e malfeitores terá boa acolhida dos pares, especialmente daqueles que já foram ou ainda são alvo de investigações por malversação de recursos públicos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rosângela agradeceu os mais de 217 mil votos recebidos e afirmou que vai 'honrar com muita dignidade e muito trabalho' cada um deles. "O trabalho foi bem feito e a vitória é nossa", disse. Disputando sua primeira eleição, Rosângela Moro foi a 18ª deputada federal mais votada de São Paulo.