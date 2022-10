Brandão: houve queda no valor exportado de minério de ferro por preço menor

03/10/2022 | 16:22



As exportações de minério de ferro registraram um recuo de 32% em setembro, decorrente do preço menor do produto no mercado mundial, que recuou 37,5% no mês passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

Por conta disso houve queda nas exportações para a China, que recuaram 5,5% no mês - o minério de ferro é o principal produto exportado pelo Brasil para o País asiático.

Já nas importações, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, destacou o aumento nas compras de combustíveis no mês, também resultado do "efeito preço". Houve alta de 53,3% no preço do óleo combustível de petróleo importados em setembro e de 33,1% no do óleo bruto.