Brandão: Temos observado crescimento das importações em 2022 acima do esperado

03/10/2022 | 16:22



O cenário de preços em alta de produtos importados e, em queda, em alguns dos principais itens vendidos pelo Brasil ao exterior fez o Ministério da Economia revisar sua projeção para o saldo da balança comercial para 2022.

A pasta baixou a previsão do saldo da balança comercial brasileira em 2022 de US$ 81,5 bilhões para US$ 55,4 bilhões, resultado que representará uma queda de 9,7% em relação ao do ano passado. Na projeção anterior, feita no trimestre anterior, a expectativa era de uma alta de 32,7% no saldo.

"Temos observado crescimento das importações em 2022 acima do esperado, com aceleração dos preços mais resiliente. Já os bens exportados têm tido desaceleração de preços dos produtos desde julho", afirmou o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão.

De acordo com o subsecretário, o crescimento nas importações é concentrado em combustíveis, adubos e fertilizantes. "O Brasil precisa desses bens, que estão com os preços estão aquecidos no mercado mundial", completou. Já na exportação, o principal efeito é do recuo do preço do minério de ferro, que acumula queda de 33,7% neste ano.

Se a queda projetada pela Economia se confirmar, será o primeiro recuo anual no saldo desde 2019, quando o resultado foi 25% menor do que no ano anterior e alcançou US$ 2018.