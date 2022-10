Bolsonaro: mudança mais profunda do País já começou, não é o povo que deve temer

03/10/2022 | 15:50



Um dia após a definição do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nas redes sociais que a "mudança mais profunda" do País já começou. O chefe do Executivo foi para a segunda etapa da disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mais votos do que o previsto pelas principais pesquisas. Além disso, o partido do candidato à reeleição terá as maiores bancadas da Câmara e do Senado a partir de 2023.

"Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou! Não é o povo que deve temer", escreveu Bolsonaro, no Twitter.

Mais cedo, também nas redes sociais, o presidente comemorou a eleição de aliados para a Câmara e o Senado. Bolsonaro também voltou a criticar os institutos de pesquisas e disse que ontem ocorreu a "maior vitória dos patriotas" na história do País.

"Contra tudo e contra todos, tivemos no 1º turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018. Foram quase 2 milhões de votos a mais! Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento", escreveu o presidente, no Twitter.

No Senado, Bolsonaro conseguiu eleger aliados como Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos; o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS); Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura; Cleitinho (PSC-MG); Jorge Seif (PL-SC); Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do Desenvolvimento Regional; Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro da Ciência e Tecnologia; e Magno Malta (PL-ES).