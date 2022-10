10 dicas de hotéis e pousadas em Fernando de Noronha

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



03/10/2022 | 14:55



As ótimas opções de hotéis e pousadas em Fernando de Noronha (PE), um dos destinos mais famosos do Brasil, garantem viagens ainda mais inesquecíveis. Abaixo, confira algumas sugestões de acomodações para curtir o melhor do arquipélago.

Hotéis e pousadas em Fernando de Noronha

Abaixo, veja a seleção do Rota de Férias e detalhes de alguns das melhores opções de hospedagem em Fernando de Noronha.

Pousada Maravilha

Referência em luxo e sofisticação, a Pousada Maravilha é uma das mais tradicionais do pedaço. O local tem piscina, spa, café da manhã farto e bangalôs charmosos. Crianças menores de 10 anos não são aceitas.

Pousada Zé Maria

Quem procura um local requintado e aconchegante pode se hospedar na Pousada Zé Maria. É possível ficar em bangalôs amplos, com banheira de hidromassagem e vista para o Morro do Pico.

Teju-Açu Ecopousada

Os charmosos bangalôs da Teju-Açu Ecopousada são cercados por belos cenários formados por vegetações da Mata Atlântica. É possível reservar aulas de yoga, surfe, além de massagens relaxantes e passeios de barco.

Nannai Noronha Solar dos Ventos

A 300 metros da Baía do Sueste, o Nannai Noronha Solar dos Ventos abriga oito chalés amplos e bem decorados. As acomodações permitem relaxar na rede e contemplar as paisagens naturais do destino.

Flamboyant Residence

A 10 metros do Parque Bosque Flamboyant e a 200 metros da Praia do Cachorro e da Praia da Conceição, a Flamboyant Residence é uma boa pedida para quem procura conforto em Noronha. Destaque para o café da manhã e o chá da tarde.

Pousada Mar Atlântico

Situada na Vila da Floresta Nova, ao lado da central Vila dos Remédios, a Pousada Mar Atlântico fica a aproximadamente 15 minutos das praias de Fernando de Noronha. É uma ótima opção para quem busca um custo-benefício atrativo.

Pousada Naiepe

Os visitantes da Pousada Naiepe podem descansar nas acomodações, nas redes e curtir bons momentos provando pratos elaboradoss por um chef. Há também uma cozinha aberta para o público gourmet. A acomodação fica próxima ao Projeto Tamar.

Pousada Triboju

Os bangalôs com varanda da Pousada Triboju, uma das melhores pousadas em Fernando de Noronha, têm banheira de hidromassagem e são perfeitos para aproveitar a viagem em alto estilo. O local tem um bom café da manhã e conta com um bar.

Tesouro de Noronha

A 900 metros da Vila dos Remédios, o Tesouro Noronha tem quartos bem equipados com vista para o mar. O empreendimento serve café da manhã e oferece transfer gratuito para o aeroporto.

Casa Amarela

A menos de 500 metros da Praia do Meio, a Casa Amerela é uma ótima opção de hospedagem. A propriedade tem três quartos separados, três banheiros e área de estar.

