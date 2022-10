Após traição vir à tona, Adam Levine canta para a esposa em show

03/10/2022 | 14:10



No último sábado, dia 1º, a banda Maroon 5 participou do evento de Saquille O'Neal, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Apesar da festa ter como foco principal a arrecadação de fundos para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade, os protagonistas da noite acabaram se tornando Adam Levine e a esposa Behati Prinsloo.

Isso porque, como você já deve saber, recentemente o cantor foi alvo de uma série de acusações de traição, e até chegou a confirmar que trocou mensagens com a influenciadora Sumner Stroh. Adam também afirmou que não teve contato físico com nenhuma das meninas, o que acabou facilitando para que ele fosse perdoado pela esposa. O clima entre eles está tão bom, que segundo o jornal The Sun, Adam só tinha olhos para Behati durante a apresentação.

Adam Levine parecia se concentrar mais em sua parceira do que no enorme público, que lotou o show para a fundação infantil do amigo Shaquille O'Neal, disse uma fonte.

Inclusive, essa não é a primeira vez que o casal é visto em clima de romance desde a polêmica. Os dois já foram fotografados sorridentes enquanto andavam pela rua. Cada um sabe de si, né?