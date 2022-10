Vem aí! Novo trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é lançado

03/10/2022 | 13:11



Aliviando a ansiedade dos fãs, a Marvel Studios lançou o segundo trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A produção tem data de estreia nos cinemas marcada para o dia 10 de novembro.

No épico vídeo, os fãs do universo cinematográfico podem ter um gostinho do que acontecerá em Wakanda enquanto os líderes do reino lutam para proteger sua nação das forças invasoras após a morte do rei T'Challa. Os vislumbres da produção baseada em histórias em quadrinhos indica que não faltará ação, aventura, efeitos visuais de tirar o fôlego, lutas épicas e novos personagens para agitar a história.

A continuação de Pantera Negra também é dirigida por Ryan Coogler, que comandou o filme lançado em 2018. A trama do universo foi alterada após a morte em 2020 de Chadwick Boseman, intérprete do super-herói.