Claro também comunica procedimento arbitral contra Oi

03/10/2022 | 12:48



A Claro informa que, em conjunto com a TIM e a Telefônica Brasil, iniciará, nesta data, procedimento arbitral perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 contra a Oi, em recuperação, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 28 de janeiro de 2021, em razão do descumprimento contratual pela Oi das cláusulas de Ajuste de Preço Pós-Fechamento, dentre outras.