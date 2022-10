Renan Soares



03/10/2022 | 12:34



Artigo - Afinal, o que são mandatos coletivos?

Mandatos coletivos seriam aqueles exercidos, ainda que extraoficialmente, por duas ou mais pessoas de forma compartilhada. Esse modelo de mandato eletivo vem se tornando cada vez mais frequente, a ponto de a Justiça Eleitoral reconhecer sua existência ao autorizar que na urna eletrônica possa figurar o nome do candidato (um só), acrescido da "designação do grupo ou coletivo social que apoia sua candidatura".

Apesar desse reconhecimento tácito feito pela Justiça Eleitoral, é importante que se diga que os mandatos coletivos não estão amparados nem pela Constituição Federal, nem pelas normas infraconstitucionais, o que confere a eles uma característica extraoficial. Ou seja, na prática, trata-se de espécie de "ficção científica". O mandato coletivo tem como ponto de partida a união de pessoas em torno de uma só candidatura. Ou seja, haverá um "candidato oficial" que, ao vencer aseleições, exercerá o mandato coletivamente, conforme acordo estabelecido no início da campanha eleitoral. O candidato é uma só pessoa.

As condições de elegibilidade e hipóteses de inelegibilidade são aferidas em relação a esse "candidato oficial". Não existe, portanto, candidatura coletiva. A candidatura é uma só, o nome na urna será de uma só pessoa e a fotografia da urna será dessa única pessoa. O resultado da eleição proclamará um só eleito, essa única pessoa será diplomada e tomará posse

A atuação parlamentar em cada Casa Legislativa, também, é exercida por uma só pessoa. Cada Estado, por exemplo, tem um número determinado de Deputados Federais. Esse número não se altera em caso de mandato coletivo. Quem vota no Parlamento é o "candidato oficial" (agora eleito). Quem tem direito a voz e voto no Parlamento é o "candidato oficial". Ou seja, o "candidato oficial" será uma espécie de porta voz das demais pessoas que componham o mandato coletivo.

O grupo, no entanto, poderá decidir internamente as questões a serem votadas no Parlamento, para que esse porta voz registre a decisão coletiva, quando dasessão da Casa Legislativa. As presenças e ausências do parlamentar levam em conta o "candidato oficial". Já os subsídios poderão ser compartilhados entre os membros do mandato coletivo, mas o nome que constará como recebedor será o do "candidato oficial".

Parece ser uma forma democrática de compartilhamento dos atos de campanha, dos custos da campanha e do posterior exercício do mandato eletivo. A grande questão que poderá gerar problema, e que por ser nova não possui precedentes formados, será no caso de desentendimento entre as pessoas que integram o mandato coletivo, desentendimento esse que poderá ser resolvido em perdas e danos já que o mandato eletivo coletivo pertence, ao fim e ao cabo, a apenas uma pessoa.

Alexandre Rollo é advogado especialista em direito eleitoral e conselheiro estadual da OAB (Ordem dos advogados do Brasil) de São Paulo.

Palavra do Leitor

Diário -­ 1

Chegado o dia das eleições, gostaria de parabenizar a cobertura imparcial realizada pelo Diário durante a campanha, em especial pelo suplemento A Hora do Voto (dia 29). Divulgar os candidatos da região e acompanhar a atenção que os políticos dão ao Grande ABC foram itens fundamentais para auxiliar os eleitores das sete cidades a chegar mais bem preparados diante das urnas. Este é o papel do verdadeiro jornalismo. Esperamos que o bom trabalho se repita no segundo turno.

Anselo Brusquer - São Bernardo

Diário -­ 2

Mesmo não morando mais no Grande ABC, onde nasci, em Santo André, ainda acompanho com especial atenção o noticiário do diário, para ficar bem informado sobre o que acontece nas sete cidades. Concordo com o Editorial de Primeira Página (ontem): deixar de eleger representantes da região tem reflexo direto na maneira como os governos do Estado e de Brasília nos tratam.

Danilo Soldan - Capital

Eleições ­- 1

Terminado o primeiro turno, ficam evidentes duas forças, uma regional, chamada Paulo Serra, prefeito de Santo André, e outra nacional, de nome Jair Bolsonaro, presidente da República. Ambos conseguiram excelentes resultados nas urnas. O primeiro elegeu seus dois candidatos, Ana Carolina para a Assembleia Legislativa, e Fernando Marangoni, para a Câmara Federal. Já o segundo conseguiu fazer inúmeros senadores e governadores, além de passar praticamente empatado com Lula para o segundo turno. Parabéns para ambos.

Sérgio Pinto - Santo André

Eleições -­ 2

Se fala tanto em direitos e, em especial nas eleições, ainda muitos experts usam os Estados Unidos como exemplo de democracia, mas ninguém fala por que eleições obrigatórias? Nada a ver com direitos? Se criam expectativas, se agridem, se ofendem, envolvem as esposas, filhos e outros e, no fim, dizem: vamos unir o País. Será que alguém, algum dia, mesmo os mais simples e desinformados,acreditam nesse verdadeiro papo de bêbado? Já passou da hora de ser obrigado a votar. O Brasil vive como gangues políticas, verdadeiros milicianos que querem o poder para alimentar suas ''matilhas'' esfomeadas. E os tribunais superiores gastando milhões incentivando as pessoas a votar, mas liberam geral a violência que nos assola, soltando facínoras como André do Rap e liberando a violência nos morros do Rio, cidade onde a vida está pela hora da morte. Será que o Brasil é mesmo uma federação ou um PCC maior e mais esfomeado de verbas para os parceiros. Bancos fazendo abaixo-assinado para promover o Lula? Por quê? Qual será o fim disso? Falta de água no Nordeste e roubos de celulares porque o ladrão só quer um dinheirinho. Não se esqueçam, façam ode larápio, independentemente do resultado.

Zureia Baruch Jr. - Capital

Armas

Existe uma onda de apoiadores e muitos incautos que querem que a população brasileira venha a ter o direito de ter em casa e até portar uma arma/revólver. Todos nós sabemos ou deveríamos saber que isso não traria respostas benéficas ou satisfatórias para ninguém, a não ser para as indústrias fabricantes de revólveres e outras armas do gênero. Somos todos sabedores de que a violência gera mais violência, sem contar que o Brasil e seus brasileiros têm inúmeras outras prioridades, como a educação, o desemprego e, principalmente, a fome. Nossa população precisa, e muito, preparar ainda mais nossas polícias civil e militar e dar aos seus policiais, representantes e responsáveis maiores coberturas para que os mesmos continuem a nos representar e defender.

Cecél Garcia - Santo André

Éder Jofre

Aos 86 anos, se despede o vitorioso ex-pugilista Éder Jofre. Num tempo em que o Brasil conquistava títulos mundiais de futebol, surge da Zona Norte de São Paulo, um notável lutador de boxe, que se consagra com títulos mundiais de Peso Galo, em 1960 e 1962, e como Peso Pena, em 1973. Ídolo brasileiro e mundial, Jofre, mereceu,também, a honraria de estar no Hall da Fama, nos EUA, país esse a meca do pugilismo! Que descanse em paz!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Trabalho

Doenças psiquiátricas provocam elevados índices de afastamento (Economia, ontem). A reportagem expõe uma realidade que está cada vez mais evidente nos balcões de atendimento, nos escritórios e nas linhas de produção. É cada vez maior a cobrança por resultados e cada vez menor o número de pessoas contratadas para atingi-la. Enquanto o trabalhador for posto em segundo plano, atrásda busca incessante pelo lucro, será difícil mudar o cenário. Infelizmente.

José Cardoso - São Caetano

Literatura

Por confiar já há muitos anos na curadoria dos editores deste Diário, afirmo que todas as notícias publicadas são extremamente importantes. Mas permitamme observar que algumas delas são mais importantes que outras. A de que Ribeirão Pires implantará um Centro Histórico Literário (Setecidades, ontem) me tocou profundamente. Dá uma esperança muito grande saber que governos apostam na literatura, na história e na cultura. A colheita virá no futuro.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema