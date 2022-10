Will Smith é aclamado durante exibição do primeiro filme após polêmica do Oscar

03/10/2022 | 12:11



A carreira de Will Smith foi duramente afetada após ele dar um tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. No entanto, parece que o ator está retomando o seu espaço no meio artístico e se prepara para aparecer nas telas da Apple TV. O astro participou de um evento de exibição do novo filme estrelado por ele, Emancipation, que possui direção de Antoine Fuqua e conta a história de Peter, um homem escravizado que foge de Louisiana em busca de sua família e acaba se juntando ao Exército da União.

Segundo informações do Entertainmente Weekly, o destino do filme estava incerto após as polêmicas, mas a Apple deu esperanças que o longa-metragem possa ser lançado em breve ao organizar uma exibição com a NAACP durante a 51ª Conferência Legislativa Anual da Congressional Black Caucus Foundation diante de uma audiência de líderes de impacto social. Tanto a produção quanto Smith tiveram uma recepção calorosa.

Durante o evento, Will declarou:

- Ao longo da minha carreira, recusei muitos filmes que se passavam na escravidão. Eu nunca quis nos mostrar assim. E então surgiu essa foto. E este não é um filme sobre escravidão. Este é um filme sobre liberdade. Este é um filme sobre resiliência. Este é um filme sobre fé.

Ele também comentou a importância social da produção, que faz referência à famosa imagem de Peter com cicatrizes horríveis nas costas registrada em 1863 e publicada no Harper's Weekly de Nova York, o jornal mais lido durante a Guerra Civil. Na época, o registro forneceu evidências visuais da brutalidade da escravidão.

Este é um filme sobre o coração de um homem - o que poderia ser chamado de a primeira imagem viral. As câmeras tinham acabado de ser criadas, e a imagem de Peter Chicoteado correu o mundo. Foi um grito de guerra contra a escravidão, e isso foi uma história que explodiu e floresceu em meu coração que eu queria poder entregar a vocês de uma forma que só Antoine Fuqua poderia entregar.