Mãe de Bia Miranda desmente histórias tristes da filha contadas em A Fazenda 14: Inacreditável

03/10/2022 | 12:10



Briga familiar! Como você viu aqui no ESTRELANDO, Bia Miranda deu declarações chocantes após uma festa na sede de A Fazenda 14 e apesar do público ter ficado com o coração pesado, por outro lado, sua mãe, Jenny Miranda, não gostou nem um pouco.

Na noite do último domingo, dia 2, a influenciadora usou suas redes sociais para contar a sua versão dos fatos. Segundo Bia, ela teria morado na rua por um dia quando tinha sete anos de idade, além de sofrer maus tratos por parte de outros familiares. Já nos Stories, sua mãe rebateu ao compartilhar uma foto da filha com a mesma idade.

A rua que ela dormia! Sempre bem arrumada e comigo onde eu ia.

Jenny ainda revelou que foi bloqueada por Bia das redes sociais e até seu filho mais novo, irmão de Bia, não tem mais acesso às contas da irmã.

Os empresários da Bia me disseram que ela me bloqueou antes de entrar no programa. Está no post firmado no insta dela. Agora ela também me bloqueou no meu privado e bloqueou o irmão também? Ela confinada bloqueou também os amigos de infância e pessoas que participaram da vida inteira dela? Estão com medo de quem?, escreveu a influenciadora.

Na sequência, Jenny também contou que os filhos nunca usaram roupas de marca, mas que eram felizes do mesmo jeito. Ela ainda compartilhou outra foto da filha há dois meses, durante o aniversário do irmão mais novo.

E para finalizar o texto, Jenny declarou:

Inacreditável cada palavra dita lá dentro! Tudo por causa de dinheiro! Só Deus e outras pessoas sabem o porquê dela estar citando tanto o meu nome negativamente lá dentro e exaltando pessoas que, uma já renegou ela porque não concorda com as atitudes dela, outro que alguns meses atrás proibia ela de entrar nosso próprio apartamento. Poderia mostrar para vocês toda a nossa história, que eu sei que ela sabe o quanto vivemos muito bem (tivemos nossos sofrimentos de mãe solo, também, normais na vida de todo mundo). Mas bastam vocês olharem o meu feed... O dela, todas as fotos comigo foram apagadas depois do reality.

Vixe!