Lívia Andrade dá resposta atravessada após justificar ausência no Domingão: O choro é livre

03/10/2022 | 11:10



Lívia Andrade mais uma vez está dando o que falar! Após não comparecer no Domingão com Huck, ela usou as redes sociais para explicar o motivo de sua ausência. Sem papas na língua, ela contou que estava viajando e não conseguiu voltar a tempo.

- Oi gente, acabei de chegar por isso, não to no Domingão, não consegui voltar a tempo, explicou ela, que em seguida deu uma alfinetada nas pessoas que falaram sobre o assunto:

- Logo mais a gente vai se ver para a tristeza de muitas jornalistas maldosas, sua bola de cristal tá com defeito, amor, manda arrumar, para sua tristeza 2023 na Globo. Eita!

No final, Lívia pediu para os seus fãs tomarem cuidado com as notícias:

- Vocês ainda não aprenderam que não da pra confiar em tudo que dizem por aí? Compre suas caixas de lencinho, porque o choro é livre.

Vale pontuar, que segundo o jornal Extra, Lívia pagou mais de 80 mil reais para viajar em primeira classe e assistir o jogo da seleção brasileira.